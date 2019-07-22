В Україні з'явилося нове державне свято

Володимир Зеленський підписав указ про нове державне свято – День української державності. Його почнуть відзначати з 2022 року.



Про це глава держави заявив у вівторок, 24 серпня, під час виступу на параді на честь 30-річчя незалежності України, пише



"Ми починаємо відзначати День української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається", – повідомив Зеленський.



Президент додав, що зародження української державності відзначатимуть у день хрещення Київської Русі, 28 липня.



Також Зеленський додав, що Україна почне "процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну і поховані не в Україні". За його словами, в нашу країну повернуться історичні та культурні цінності, що перебувають за кордоном.

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