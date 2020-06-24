Школяр з Луцька записав оригінальне відеопривітання з Днем незалежності
Сьогодні, 14:22
Школяр з Луцька привітав всіх українців з Днем Незалежності оригінальним відео.
Хлопчик навчається ЛНВК ЗОШ I-III ст. № 22 і має захоплення – знімати відео, які несуть хороший зміст, пише ІА Волинські новини.
«Чую як багато дорослих нарікають, що в Україні важко жити. Можливо і важко, але я поки цього не відчуваю, бо маю батьків і рідних, які мене оточують і захищають.
Нехай кожна дитина буде захищена і нехай кожен з нас, як виросте, не нехтує своєю державою, а має спокійне життя в ній. З Днем Незалежності, країно!» – звернувся до усіх юний лучанин.
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Хлопчик навчається ЛНВК ЗОШ I-III ст. № 22 і має захоплення – знімати відео, які несуть хороший зміст, пише ІА Волинські новини.
«Чую як багато дорослих нарікають, що в Україні важко жити. Можливо і важко, але я поки цього не відчуваю, бо маю батьків і рідних, які мене оточують і захищають.
Нехай кожна дитина буде захищена і нехай кожен з нас, як виросте, не нехтує своєю державою, а має спокійне життя в ній. З Днем Незалежності, країно!» – звернувся до усіх юний лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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