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Школяр з Луцька записав оригінальне відеопривітання з Днем незалежності

Школяр з Луцька записав оригінальне відеопривітання з Днем незалежності
Школяр з Луцька привітав всіх українців з Днем Незалежності оригінальним відео.

Хлопчик навчається ЛНВК ЗОШ I-III ст. № 22 і має захоплення – знімати відео, які несуть хороший зміст, пише ІА Волинські новини.

«Чую як багато дорослих нарікають, що в Україні важко жити. Можливо і важко, але я поки цього не відчуваю, бо маю батьків і рідних, які мене оточують і захищають.

Нехай кожна дитина буде захищена і нехай кожен з нас, як виросте, не нехтує своєю державою, а має спокійне життя в ній. З Днем Незалежності, країно!» – звернувся до усіх юний лучанин.

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Теги: школяр, Луцьк, відеопривітання
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