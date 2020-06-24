Школяр з Луцька записав оригінальне відеопривітання з Днем незалежності





Хлопчик навчається ЛНВК ЗОШ I-III ст. № 22 і має захоплення – знімати відео, які несуть хороший зміст, пише



«Чую як багато дорослих нарікають, що в Україні важко жити. Можливо і важко, але я поки цього не відчуваю, бо маю батьків і рідних, які мене оточують і захищають.



Нехай кожна дитина буде захищена і нехай кожен з нас, як виросте, не нехтує своєю державою, а має спокійне життя в ній. З Днем Незалежності, країно!» – звернувся до усіх юний лучанин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школяр з Луцька привітав всіх українців з Днем Незалежності оригінальним відео.Хлопчик навчається ЛНВК ЗОШ I-III ст. № 22 і має захоплення – знімати відео, які несуть хороший зміст, пише ІА Волинські новини. «Чую як багато дорослих нарікають, що в Україні важко жити. Можливо і важко, але я поки цього не відчуваю, бо маю батьків і рідних, які мене оточують і захищають.Нехай кожна дитина буде захищена і нехай кожен з нас, як виросте, не нехтує своєю державою, а має спокійне життя в ній. З Днем Незалежності, країно!» – звернувся до усіх юний лучанин.

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