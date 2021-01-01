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У Боратині встановили унікальний рекорд України. ФОТО

У Боратині встановили унікальний рекорд України. ФОТО
Жителі Боратинської об’єднаної територіальної громади, під час IV-го етно-фестивалю, встановили своєрідний рекорд: зібрались у наймасовіший символ річниці Незалежності України.

Про це на своїй сторінці повідомив офіційний представник Національного проєкту "Книга рекордів України" Віталій Іваницький.

Рекорд зафіксували на спортивному полі під час четвертого етно-фестивалю громади, який відбувся 23 серпня.

Учасники різних професій, з 24 сіл об’єднаної громади, спільно створили символ 30-ї річниці Незалежності України у вигляді айдентики з 24 квіткових орнаментів усіх регіонів України.

У рекорді взяло участь 1170 людей, - від дітей, до людей старшого віку. Розмір самої квіткової композиції склав : 60х40 метрів.

«Це вже четвертий рік підряд у нашій громаді встановлюються
всеукраїнські рекорди. Спільними зусиллями, кожен особисто і всі гуртом громадою, ми створюємо рекорди для сьогоднішнього і майбутнього покоління його жителів, щоб записати наші досягнення в історії кожного села об’єднаної громади, і загалом – в історії Волинського краю і всієї України», - сказав голова Боратинської територіальної громади Сергій Яручик.
У Боратині встановили унікальний рекорд України. ФОТО
У Боратині встановили унікальний рекорд України. ФОТО

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Теги: Боратин, рекорд України, партріотизм
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