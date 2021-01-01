У Боратині встановили унікальний рекорд України. ФОТО





Про це на своїй Віталій Іваницький.



Рекорд зафіксували на спортивному полі під час четвертого етно-фестивалю громади, який відбувся 23 серпня.



Учасники різних професій, з 24 сіл об’єднаної громади, спільно створили символ 30-ї річниці Незалежності України у вигляді айдентики з 24 квіткових орнаментів усіх регіонів України.



У рекорді взяло участь 1170 людей, - від дітей, до людей старшого віку. Розмір самої квіткової композиції склав : 60х40 метрів.



«Це вже четвертий рік підряд у нашій громаді встановлюються

всеукраїнські рекорди. Спільними зусиллями, кожен особисто і всі гуртом громадою, ми створюємо рекорди для сьогоднішнього і майбутнього покоління його жителів, щоб записати наші досягнення в історії кожного села об’єднаної громади, і загалом – в історії Волинського краю і всієї України», - сказав голова Боратинської територіальної громади Сергій Яручик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Боратинської об’єднаної територіальної громади, під час IV-го етно-фестивалю, встановили своєрідний рекорд: зібрались у наймасовіший символ річниці Незалежності України.Про це на своїй сторінці повідомив офіційний представник Національного проєкту "Книга рекордів України"Рекорд зафіксували на спортивному полі під час четвертого етно-фестивалю громади, який відбувся 23 серпня.Учасники різних професій, з 24 сіл об’єднаної громади, спільно створили символ 30-ї річниці Незалежності України у вигляді айдентики з 24 квіткових орнаментів усіх регіонів України.У рекорді взяло участь 1170 людей, - від дітей, до людей старшого віку. Розмір самої квіткової композиції склав : 60х40 метрів.«Це вже четвертий рік підряд у нашій громаді встановлюютьсявсеукраїнські рекорди. Спільними зусиллями, кожен особисто і всі гуртом громадою, ми створюємо рекорди для сьогоднішнього і майбутнього покоління його жителів, щоб записати наші досягнення в історії кожного села об’єднаної громади, і загалом – в історії Волинського краю і всієї України», - сказав голова Боратинської територіальної громади

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