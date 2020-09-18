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Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО

Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО
Під час військового параду до 30-річчя Незалежності України над Хрещатиком трійкою пролетіли винищувачі МіГ-29 204 Севастопольської авіаційної бригади імені Олександра Покришкіна.

Про це повідомила кореспондентка Район.Луцьк.

Керували військовими винищувачами молоді льотчики другого класу 204 Севастопольської авіаційної бригади, випускники Харківського національного університету Повітряних Сил України імені Івана Кожедуба.

Літаки виконали відстріл теплових пасток.
Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО
Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО
Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО
Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО
Фото Олексія Наумова
Фото Олексія Наумова
Фото Олексія Наумова
Фото Олексія Наумова

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Теги: льотчики, парад, Київ, Луцьк
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