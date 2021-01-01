вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО

У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО
У марші захисників, який відбувся у Луцьку 24 серпня, взяли участь майже 100 волинян. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Учасники заходу пройшли від меморіального комплексу до Театрального майдану міста.

Один з учасників маршу захисників Валерій Гаврук, військовослужбовець окремого мотопіхотного батальйону "Волинь" розповів, що дощ не завада такій події. Чоловік служив у місті Золоте Луганської області, на передовій був 8 місяців.
У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО

"Український люд вартий гідного президента і гідного життя у майбутньому. Не зважаючи на погоду, мусив сюди прийти, якщо згадати Луганську область, то там було лише 7 дощів. Дощ – це добре", – каже військовий.

Завершили ходу біля пам’ятного фотостенду на Театральному майдані. Священники відслужили панахиду за загиблими в зоні АТО/ООС бійцями. В марші взяли участь військові, лучани й гості обласного центру, духовенство та представники влади. Під час ходи музиканти з військового оркестру виконували патріотичні композиції.

На заході також були присутні рідні та друзі загиблих в АТО/ООС військовослужбовців.

Учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України".

Зі слів речниці Нацполіції Волині, під час заходу несли службу 10 правоохоронців, порушень громадського порядку не зафіксували.
У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО
У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: марш, Луцьк, День незалежності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО
Сьогодні, 15:20
У Боратині встановили унікальний рекорд України. ФОТО
Сьогодні, 15:02
Школяр з Луцька записав оригінальне відеопривітання з Днем незалежності
Сьогодні, 14:22
В Україні з'явилося нове державне свято
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію
Сьогодні, 12:00
Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України
Сьогодні, 10:50
Куди піти у Луцьку на вихідних 21–24 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 21–24 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
20 серпень, 14:00
У Луцьку запустили онлайн-флешмоб до Дня Незалежності: що треба робити У Луцьку запустили онлайн-флешмоб до Дня Незалежності: що треба робити
20 серпень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі винищувачі взяли участь в параді до Дня Незалежності України у Києві. ФОТО
Сьогодні, 15:56
 0
У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
У Боратині встановили унікальний рекорд України. ФОТО
Сьогодні, 15:02
 0
Школяр з Луцька записав оригінальне відеопривітання з Днем незалежності
Сьогодні, 14:22
 0
В Україні з'явилося нове державне свято
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8