У Луцьку на День Незалежності під дощем відбувся марш захисників. ФОТО

Ольга Бузулук.



Учасники заходу пройшли від меморіального комплексу до Театрального майдану міста.



Один з учасників маршу захисників Валерій Гаврук, військовослужбовець окремого мотопіхотного батальйону "Волинь" розповів, що дощ не завада такій події. Чоловік служив у місті Золоте Луганської області, на передовій був 8 місяців.



"Український люд вартий гідного президента і гідного життя у майбутньому. Не зважаючи на погоду, мусив сюди прийти, якщо згадати Луганську область, то там було лише 7 дощів. Дощ – це добре", – каже військовий.



Завершили ходу біля пам’ятного фотостенду на Театральному майдані. Священники відслужили панахиду за загиблими в зоні АТО/ООС бійцями. В марші взяли участь військові, лучани й гості обласного центру, духовенство та представники влади. Під час ходи музиканти з військового оркестру виконували патріотичні композиції.



На заході також були присутні рідні та друзі загиблих в АТО/ООС військовослужбовців.



Учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України".



Зі слів речниці Нацполіції Волині, під час заходу несли службу 10 правоохоронців, порушень громадського порядку не зафіксували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У марші захисників, який відбувся у Луцьку 24 серпня, взяли участь майже 100 волинян. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції ВолиніУчасники заходу пройшли від меморіального комплексу до Театрального майдану міста.Один з учасників маршу захисниківвійськовослужбовець окремого мотопіхотного батальйону "Волинь" розповів, що дощ не завада такій події. Чоловік служив у місті Золоте Луганської області, на передовій був 8 місяців."Український люд вартий гідного президента і гідного життя у майбутньому. Не зважаючи на погоду, мусив сюди прийти, якщо згадати Луганську область, то там було лише 7 дощів. Дощ – це добре", – каже військовий.Завершили ходу біля пам’ятного фотостенду на Театральному майдані. Священники відслужили панахиду за загиблими в зоні АТО/ООС бійцями. В марші взяли участь військові, лучани й гості обласного центру, духовенство та представники влади. Під час ходи музиканти з військового оркестру виконували патріотичні композиції.На заході також були присутні рідні та друзі загиблих в АТО/ООС військовослужбовців.Учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України".Зі слів речниці Нацполіції Волині, під час заходу несли службу 10 правоохоронців, порушень громадського порядку не зафіксували.

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