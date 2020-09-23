Волинські священники у центрі Києва заспівали «Волинь моя». ВІДЕО

На чолі з Предстоятелем Вселенського Патріархату на території Софійського собору в Києві відслужили Божественну літургію просто неба.Святкове богослужіння відбулось у неділю, 22 серпня. Про це повідомлять у Волинській єпархії Православної Церкви України.У богослужінні взяли участь предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України, екзарх Вселенського Патріархату в Україні єпископ Команський, гості з Греції, духовенство Православної Церкви України, представники влади та інші високоповажні гості. Разом молились митрополит Луцький і Волинський, канцлер єпархії протоієрей, інше духовенство нашої єпархії та чисельні віряни.Після Богослужіння на Софіївській площі духовенство єпархії разом із митрополитом заспівали гімн нашого краю «Волинь моя».