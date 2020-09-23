Волинські священники у центрі Києва заспівали «Волинь моя». ВІДЕО
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На чолі з Предстоятелем Вселенського Патріархату на території Софійського собору в Києві відслужили Божественну літургію просто неба.
Святкове богослужіння відбулось у неділю, 22 серпня. Про це повідомлять у Волинській єпархії Православної Церкви України.
У богослужінні взяли участь предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, екзарх Вселенського Патріархату в Україні єпископ Команський Михаїл, гості з Греції, духовенство Православної Церкви України, представники влади та інші високоповажні гості. Разом молились митрополит Луцький і Волинський Михаїл, канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, інше духовенство нашої єпархії та чисельні віряни.
Після Богослужіння на Софіївській площі духовенство єпархії разом із митрополитом заспівали гімн нашого краю «Волинь моя».
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Святкове богослужіння відбулось у неділю, 22 серпня. Про це повідомлять у Волинській єпархії Православної Церкви України.
У богослужінні взяли участь предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, екзарх Вселенського Патріархату в Україні єпископ Команський Михаїл, гості з Греції, духовенство Православної Церкви України, представники влади та інші високоповажні гості. Разом молились митрополит Луцький і Волинський Михаїл, канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, інше духовенство нашої єпархії та чисельні віряни.
Після Богослужіння на Софіївській площі духовенство єпархії разом із митрополитом заспівали гімн нашого краю «Волинь моя».
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