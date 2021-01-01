У волинському місті автівка збила мотоцикліста. ФОТО





Про це інформує спільнота "Твій Володимир", пише



Аварія сталася близько першої години дня. На місці пригоди працює поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го серпня на вулиці Незалежності у Володимирі на виїзді з прилеглого двору трапилась ДТП, за участю автомобіля та мотоцикла.Про це інформує спільнота "Твій Володимир", пише БУГ Аварія сталася близько першої години дня. На місці пригоди працює поліція.

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