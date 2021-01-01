У волинському місті автівка збила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 16:25
24-го серпня на вулиці Незалежності у Володимирі на виїзді з прилеглого двору трапилась ДТП, за участю автомобіля та мотоцикла.
Про це інформує спільнота "Твій Володимир", пише БУГ.
Аварія сталася близько першої години дня. На місці пригоди працює поліція.
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Про це інформує спільнота "Твій Володимир", пише БУГ.
Аварія сталася близько першої години дня. На місці пригоди працює поліція.
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