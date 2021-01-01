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Військовий з Волині посмертно отримав звання Героя України

Військовий з Волині посмертно отримав звання Героя України
Під час урочистостей з нагоди 30-річчя незалежності України у Києві Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив інші високі державні нагороди.

Про це інформують в пресслужбі ОП.

За особисту мужність і героїзм, вірність військовій присязі звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно президент присвоїв солдату солдату Сергію Білоусу родом з Волині.

Нагороду отримали члени родини загиблого.
Військовий з Волині посмертно отримав звання Героя України


20 серпня 2014 року під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу бойової позиції підрозділу поблизу Георгіївки Луганської області загинув Сергій Білоус (24 серпня 1974 року народження, село Микове, Ківерцівський район). Похований на Львівщині.

Указом Президента України № 144/2015 від 14 березня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Також сьогодні, 24 серпня, під час урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності України президент вручив відзнаку завідувачу відділеня комунального підприємства "Волинська обласна клінічна лікарня" Олегу Яковенку.

Також співак з Луцька Дмитро Монатік став заслуженим артистом України.



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Теги: Герой України, Сергій Білоус, волинянин, присвоїли посмертно
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