Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 14-19⁰ тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, 25 серпня, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться.



У першу половину дня вітер північно-західний, 3,1-3,5 м/с, у другу половину - північно-західний, 4,0-3,5 м/с. Температура вночі 14-13°, вдень - 11-14°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 25 серпня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 14-19⁰ тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, 25 серпня, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться.У першу половину дня вітер північно-західний, 3,1-3,5 м/с, у другу половину - північно-західний, 4,0-3,5 м/с. Температура вночі 14-13°, вдень - 11-14°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію