Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 25 серпня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 14-19⁰ тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, 25 серпня, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться.
У першу половину дня вітер північно-західний, 3,1-3,5 м/с, у другу половину - північно-західний, 4,0-3,5 м/с. Температура вночі 14-13°, вдень - 11-14°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 14-19⁰ тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, 25 серпня, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться.
У першу половину дня вітер північно-західний, 3,1-3,5 м/с, у другу половину - північно-західний, 4,0-3,5 м/с. Температура вночі 14-13°, вдень - 11-14°.
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