Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 25 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, КТП-304 08:00-20:00 с.П'ятидні: магазин с.П'ятидні: вул Сільська, Набережна2. ПЛ-0.4 Л-11, ЗТП-295 08:00-17:00 с.Льотниче с.Льотниче: вул.Дружби 1-23,2-26;Перемоги 1-25,2,4; Сагайдачного.3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-229 08:00-17:00 с.Льотниче, ФАП с.Льотниче: вул.Л.Українки 40-98,51-85.4. ПЛ-0.4 Л-2 Л-3, КТП-138 08:00-17:00 с.Маркелівка, ФАП, магазин с.Маркелівка: вул.Пасічна, Центральна.5. ПЛ-0.4 Л-1 Л-2, КТП-365 08:00-17:00 с.Амбуків с.Амбуків: вул.Гагаріна 11-37,6-34; Вязівська 3-9.1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2, Л3 від КТП-497 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, ПАТ"Укртелеком", Церква. с.Рачин: вул.Жовтенва,вул.Комсомольська, вул.Ювілейна, вул.Лугова2. ПЛ10кВ Л50-03 9:00-17:00 Берестечківська міська рада,ТзОВ"Торговий дім"Аветра" - с. Піски, магазин Смакота,ФОП Марчук І. М., Школа – Берестечко, ТзОВ Апетит, лікарня ветеринарної медицини – Берестечко, ФОП Венгерський В.Й, Берестечківське СТ - Столярний цех, Кафе Чинахи, Дитсадок - м. Берестечко, ФОП Освіцінський Я.А., ФОП Ісанська С.А, ФОП Гоменюк Е.В., Магазин "Делікатеси", ДПРЧ-5 УДСНС України - м. Берестечко,Пісківська сільська рада, м.Берестечко: вул.Козацька, вул.Шкільна, вул.Гоголя, вул.Нечая, вул.Галана, вул.Торгова, вул.Пархоменка, вул.Мічуріна, вул.Гагаріна, вул.Дрини, вул.Пушкіна, вул.Будьоного, вул.Богуна, вул.Польна, вул.Бродська, Кафе Діоніс, Магазин "Газда", ФОП Марчук І М, Берестечківське СТ - кондитерський цех, торговийцентр, Гастроном, Культтовари, ФОП Муковоз В.П, ФОП Татарчук Г.М.,ПАТ"Укртелеком", ТзОВ Берестечківська хлібопекарня,Берестечківський психоневрологічний будинокінтернат, ФОП Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, Свято-Троїцька громада УПЦ, Кафе Чумацький шлях, ПАТ "Державний Ощадбанк", Берестечко ВУЖКГ, ПрАТ ВОПАС Берестечко, Костел, ФОП Романюк В.М. Кінотеатр, Будинок культури,, Підприємство "Укрпошта", ДВТП Волиньфарм Аптека-23, ФОП Музика М.П., ФОП Котик О.О., Свято-Троїцька громада УПЦ м.Берестечко: вул.Маяковського, вул.Лесі Українки, вул.Берегова, вул.Паркова, вул.Б. Хмельницького, вул.Дружби, вул.Незалежності, вул.Костельна, вул.Набережна, вул.Набережна, вул.Шевченка, вул.Горького,вул.Водна. с.Піски: вул.Поляна, вул.Бродська, вул.Козацька вул.Берегова.1. ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-311 09:30-16:30 с.Лежниця вул.Центральна2. ПЛ-10кВ Л-46-05 09:30-17:00 ФОП Іванчук О.І. АЗС с.ПавлівкаПФ"РАК" аптека с.Павлівка, ФОП Савчук С.В. Торговий павільйонс.Павлівка, ФОП Глазов П.В. Торгівельний павільйонс.Павлівка, ФОП Кузвєсов Д.В. Тимчасова споруда с.ПавлівкаФГ "УРОЖАЙ ПЛЮС" Бригада с. Павлівка, Клуб с.Самоволя, Навчальний комплекс с.-Самоволя, СТ "ІВАНІВКА" Магазин с. Самоволя, ФАП с.Самоволя, ДП "ВОЛОДИМИР ВОЛИНСЬКЕ ЛМГ" цех переробки с.Павлівкас.Самоволя, с.Павлівка, вул.Незалежності, вул.Шкільна, вул.Лісна і прилеглі.3. КТП-264 09:30-17:00 с.Литовеж вул.Кузніцова, вул.Перемоги, вул.Польова, вул.Шахтарська і прилеглі.1. ПЛ-04 кВ Л-1Л-2Л-3Л4 КТП-203 09:00–17:00 с,Підцир’я вул.Садова, Космонавтів, Футбольна2. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-79 10:00-16:00 с.Підріччя вул.Жовтнева, 8 Березня1. ПЛ 0,4 кВ КТП-25003 09:00-20:00 РГ святих жінок мироносиць УПЦс.Сапогів, вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького.2. ПЛ 0,4 кВ КТП-25441 10:00-12:00 с.Небіжка вул.Лісова -частково,вул.Затишна, вул.Квітнева, вул, Нова 1-37,3. ПЛ 0,4 кВ КТП-25022 12:00-16:00 ФОП Грек Іван Григорович, с.Кульчин: вул.Гвардійська,буд.1-19,51,53, вул.5-го Лютого,1-14 вул.Гвардійська,буд.20-37, вул.Володимира Зарадюка (Кірова)1-64. ПЛ 10 кВ Л 14-05 9:00-17:00 Цуманське споживче товариствоОбслуговуючий кооператив "Новий масив", Селищна рада Цумань, ФОП Кузьмик Юрій Миколайович, смт.Цумань: вул.Стрітенська, вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,, вул.Бузкова, вул.Мальовничавул.Зоряна вул.Д.Галицького, вул.Грушевського , вул.Княгині Ольги5. ПЛ 0,4 кВ КТП-25152 9:00-17:00 Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини, СГПП `Дружба`, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Територіальний центр соціального обслуговуванняпенсіонерів, Ківерцівське сільське споживче товариство, ФОП Семенюк Жанна Владиславівна, ФОП Сергоян Рузанна Суриківна, ФОП Смолярчук Неля Володимирівна. с.Тростянець: вул.Київська,1-33/непарні/,2-6/парні/, вул.Вишнева вул.Волі,7-21/непарні/,6-26/парні/,вул.Київська,8-20/парні/,31-39/непарні/.6. ПЛ 0,4 кВ КТП-25065 8:30-17:00 Відділ освіти, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Олицьке споживче товариство. с.Хорлупи: вул.Відродження,3-14, вул.Відродження,1,вул.Шлях,22-36/парні/,43 57/непарні/, вул.Шлях,38-40/парні/,59-61/непарні/7. ПЛ 0,4 кВ КТП-25392 09:00-20:00 ФОП Мазур Світлана Євгенівнас.Хорлупи: вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3, вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/.1. ПЛ-0,4кВ від ТП-59 9:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ виконавчого комітету, Голобської селищної ради, Ковельське МТМО. с.Свидники.2. ПЛ-0,4кВ від ТП-151 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ, "Заповіт", Ковельське МТМО, Поворська сільська рада, Повурське споживче товариство, с.Шкурат.3. ПЛ-0,4кВ від ТП-421 9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю.М, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, Релігійна громада церкви Св. мучениці Тетяни УПЦ м.Ковель,вул.Лермонтова; вул.Фестивальна; вул.Герцена;вул.Назарія Веремчука.4. ПЛ-0,4кВ від ТП-297 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Волошки.1. ПЛ-0,4 Л-1 ЩТП-77 9:00–17:00 смт.Локачі вул.16 Липня, вул.Л.Українки2. КТП-225 9:00– 7:00 с.Холопичі:укрпошта, буд.культури, ДНЗ, ФАП,ТзОВ СБЕ Україна, ФОП Каліщук О.Г, ФОП Табачук В.В., с.Холопичі частково.3. ПЛ-0,4 Л-2 ЩТП-70 9:00–16:30 с.Затурці вул.Липинського і прилеглі1. ТП-100 I-II СШ 0.4кВ Ремонтні роботи11:00-13:00 АЗС»МОТО» вул.Теремнівська (частково), вул.Рівненська (частково)1. ПЛ-0,4 кВ КТП-29 09:00-17:00 с.Коршовець: Промінська с/р (ФАП, гуртожиток, артсвердловина, дитячий садок), Полонківське СТ(магазин), с.Коршовець вул.Квітнева, Садова.1. КТП-453 8:00-18:00 с.Хомичі2. КТП-491 8:00-18:00 с.Олеськ3. КТП-494 8:00-18:00 с.Олеськ4. Л-85-01 від ПС-35 Радехів до ЛР 179 8:00-18:00ветдільниця с.Радехів, Дитячий садок с. Радехів, М/П с.Радехів, ФОП Леля Яків Якович, Школа с.Радехів, Клуб с. Радехів, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія, Свято-Успенська громада Укр. православноїцеркви, с.Радехів, Вишнів, хут.Приріччя.5. Л-85-02 8:00-18:00 СГВК "Нива" с. Радехів. Магазин с.Радехів,ФОП Домаль Володимир Володимирович. Школа с.Олеськ. Дитячий садок с. Олеськ, Сільська рада с. Олеськ, ФОП Підв"язний Василь Васильович, СВГК ім. Шевченка, ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяПоштове відділення с. Олеськ, ФОП Чуб Андрій Андрійович, Войчук Лариса Петрівна, ФОП Павлічук Михайло Михайлович, Млин с.Олеськ, Будинок культури с. Олеськ, Церква с. Олеськ, Амбулаторія с.Олеськс.Радехів, Ставочки, Олеськ, Глинянка.6. Л-58-03 від ЛР-332 до ЛР-280 8:00-18:00 с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри", "ОККО", Бар "Євро", ТОВ "Л-Транс", МПП "Криниця", Приватне підприємство "Фолсаж", ФОП Дячук Галина Антонівна, ТзОВ "Золотий екватор". м.Любомль вул.1-го травня,частково Любомльська, Липинського (Ватутіна), Олени Пчілки (Ярини Смоляр), Княжна, Вишнівецька, пров.Вишнівецька, Стуса, Степанченка, Вербна , АЗС Вишнів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ", ФОП Данилюк Наталія Іванівна, Коновальця, Ветеранів, Масляна, Каштанова, Приміська, Огієнка7. КТП-540 8:00-18:00 м.Любомль вул.Незалежності, Вишнівецька, Княжа та прилеглі8. КТП-203 8:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна с.Вербівка9. КТП-343 8:00-18:00 Райавтодор Шацьк, Маг.с.Світязь с.Світязь10. КТП-504 8:00-18:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна, с.Світязь11. КТП-2 8:00-18:00, Ветлабораторія, ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Гончара та прилеглі12. КТП-474 8:00-18:00 Школа с.Ладинь. Церква с.Ладинь1. КТП-29 10:00-12:40 Церква; Школа; Лісництво; ФОП Яцук магазин;ФОП Мокич Магазин с.Деревок (Частково)2. КТП-249 13:00-17:00 с.Деревок (Піщаниця)3. ПЛ-10кВ Л-12-01 10:00-17:00. Магазини; Школа; Садок 1,2; Молитовний будинок; Церква; Станції мобільного звязку; Млин; Приміщення телятника; Картоплесховище; с.Седлище.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб,адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісовегосподарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).с.Карасин.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41 10:00-17:00 Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин),Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП БіланчукГ.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква, с.Прилісне3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ.1 Л-1 ТП-84 (К.Р.) 10:00-18:00 с.Доманово2 ТП-285 (К.Р.) 13:00-16:00 х.Круглиця3 ТП-303 (К.Р.) 13:00-16:00 х Осії4 ТП-387 (П.) 10:00-17:00 с.Гута5 ПЛ-10 кВ Л 17-01 від ЛР-44 (Т.О.) 10:00-17:00 Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємецьШиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець ГоловійОлена Петрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Фізична особа Штик Валерій Миколайович,Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна. с.Гута.6 ПЛ-10 кВ Л 75-03 (К.Р.) 10:00-17:00 Лісництво с.Броди, Д/с с.Броди, СШ Корпус с.Броди, Фізична особа-підприємець МатвіюкМикола Павлович, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро",ФАП с.Броди, Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович, Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна, Фізична особаГулянський Анатолій Анатолійович, Фізична особаМатвіюк Віктор Вікторович. с.Броди1. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 с.Квітневе, магазин с.Квітневе, вул.Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева2. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення ,будинок культури,дитячий садок,школа шкільна котельня, с.Мирославка (повністю) с.Забара, (повністю) с.Мильськ, (повністю)3. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 с. Щурин, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р,амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, с.Щурин, вул.Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності.4. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Кременець(повністю), с.Михайлин(повністю)5. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 смт. Дубище, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр смт.Дубище, вул.Молодіжна, Зелена,Лесі Українки, Набережна6. ПЛ-0,4кВ КТП-36404 9:00-17:00 с.Літогоща, СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю.,конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама, с.Літогоща7. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище) с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, Ломоносова8. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю).9. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)10. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштовевідділення, шкільна артсвердловина, контора с/р,дитячий садок, клуб, смт.Дубище ферма, автомайстерня, забійний цех,КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел. с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна. смт.Дубище вул.Сонячна, Нова, Тиха,Грушевського, І.Франка, Мазепи, Шевченка, Молодіжна.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна12. ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Береськ (повністю), с.Студині (повністю), с.Ворончин (повністю)13. ПЛ-10 кВ Л34-07 9:00-17:00 с.Підгірне корівник,зерносклад контора,магазин, торговий кіоск ,Лукашук М.А. ДКУФОП Палюх О.О. столярний цех ФАП, магазин, клуб, с.Березолуки, ФГ "Надія" свинарник, овочесховище, майстерня, склади, їдальняконтора с/р, клуб, шкільна котельня, магазин, с.Яблунівка,, магазин,ФАП, с.Підгірне, вул.Л.Українки, Щорса, І.Франка,с.Березолуки, вул.Перемоги, Підозерна, с.Березолуки, вул.Перемоги. Шевченка, с.Яблунівка, вул.Ватутіна14. ПЛ-10 кВ Л18-04 від ЛР-232 до ЛР24 9:00-17:00Радіорелейна станція.с.Топільно, ФОП Кухарук С.М. Кіоск, ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех, ТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення, МПП "Дельта" Магазин, м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій, Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, ЧерняховськогоКалнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева,Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика, Сосюри, Світанкова,Ватутіна, пров.Ватутіна, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна, Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського,Космонавтів, Українська, с.Топільно, вул.Шевченка.15. ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 ФОП Юрчук В.П., виробничі приміщення, ФОП Поліщук В.О., майстерня, ФОП Ходорчук М.О., гаражФОП Сидорчук С.О., цех перер. Склобою, Кисіль М.В., корівник, П-ць Дем'янчук Д.М. цех, ТОВ «Агро М Сервіс», цех буд матеріалівс.Рудня16. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю), с.Башова (повністю), с.Тростянка (повністю), с.Іванчиці (повністю), с.Озденіж (повністю), с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю), с.Романів (повінстю).1. КТП-277 Л-2 10:00-17:00 с.Кримне вул:Першотравнева, 70 річчя Жовтня.2. КТП-45 10:00-17:00 . с.Нова Вижва вул:Лугова, Партизанська, Міщанська.1. ПЛ-10кВ Л-25-03 від ПС до ЛР- 68 КТП-38327, КТП-38258, ЩТП-38247, КТП-38246, КТП-38192 10:00-16:30. ПрАТ «Волиньобленерго»- Луківська дільниця, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ – 22 – НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв – забійний цех, с.м.т.Луків вул.Грушевського, Шевченка, Спокійна, Миру, Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, У.Самчука, Л.Українки, Галана, Гагаріна, пров.Західний2. ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309, ЩТП-38353ЩТП-38371, КТП-38354, КТП-38280, КТП-38191, КТП-38012. 09:30-17:00ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/рдит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ, «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»-деревообробний цех, «Срібниця» - база с.Соловичі вул.Карпанська, Шкільна КТП-38014, КТП-38315, КТП-38359, КТП-38365, КТП-38366, ЗТП-38242 відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення длязберігання с/г продукції.