Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 25 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, КТП-304 08:00-20:00 с.П'ятидні: магазин с.П'ятидні: вул Сільська, Набережна
2. ПЛ-0.4 Л-11, ЗТП-295 08:00-17:00 с.Льотниче с.Льотниче: вул.Дружби 1-23,2-26;
Перемоги 1-25,2,4; Сагайдачного.
3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-229 08:00-17:00 с.Льотниче, ФАП с.Льотниче: вул.Л.Українки 40-98,51-85.
4. ПЛ-0.4 Л-2 Л-3, КТП-138 08:00-17:00 с.Маркелівка, ФАП, магазин с.Маркелівка: вул.Пасічна, Центральна.
5. ПЛ-0.4 Л-1 Л-2, КТП-365 08:00-17:00 с.Амбуків с.Амбуків: вул.Гагаріна 11-37,6-34; Вязівська 3-9.
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2, Л3 від КТП-497 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, ПАТ"Укртелеком", Церква. с.Рачин: вул.Жовтенва,
вул.Комсомольська, вул.Ювілейна, вул.Лугова
2. ПЛ10кВ Л50-03 9:00-17:00 Берестечківська міська рада,
ТзОВ"Торговий дім"Аветра" - с. Піски, магазин Смакота,
ФОП Марчук І. М., Школа – Берестечко, ТзОВ Апетит, лікарня ветеринарної медицини – Берестечко, ФОП Венгерський В.Й, Берестечківське СТ - Столярний цех, Кафе Чинахи, Дитсадок - м. Берестечко, ФОП Освіцінський Я.А., ФОП Ісанська С.А, ФОП Гоменюк Е.В., Магазин "Делікатеси", ДПРЧ-5 УДСНС України - м. Берестечко,
Пісківська сільська рада, м.Берестечко: вул.Козацька, вул.Шкільна, вул.Гоголя, вул.Нечая, вул.Галана, вул.Торгова, вул.Пархоменка, вул.Мічуріна, вул.Гагаріна, вул.Дрини, вул.Пушкіна, вул.Будьоного, вул.Богуна, вул.Польна, вул.Бродська, Кафе Діоніс, Магазин "Газда", ФОП Марчук І М, Берестечківське СТ - кондитерський цех, торговий
центр, Гастроном, Культтовари, ФОП Муковоз В.П, ФОП Татарчук Г.М.,
ПАТ"Укртелеком", ТзОВ Берестечківська хлібопекарня,
Берестечківський психоневрологічний будинокінтернат, ФОП Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, Свято-Троїцька громада УПЦ, Кафе Чумацький шлях, ПАТ "Державний Ощадбанк", Берестечко ВУЖКГ, ПрАТ ВОПАС Берестечко, Костел, ФОП Романюк В.М. Кінотеатр, Будинок культури,, Підприємство "Укрпошта", ДВТП Волиньфарм Аптека-23, ФОП Музика М.П., ФОП Котик О.О., Свято-Троїцька громада УПЦ м.Берестечко: вул.Маяковського, вул.Лесі Українки, вул.Берегова, вул.Паркова, вул.Б. Хмельницького, вул.Дружби, вул.Незалежності, вул.Костельна, вул.Набережна, вул.Набережна, вул.Шевченка, вул.Горького,
вул.Водна. с.Піски: вул.Поляна, вул.Бродська, вул.Козацька вул.Берегова.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-311 09:30-16:30 с.Лежниця вул.Центральна
2. ПЛ-10кВ Л-46-05 09:30-17:00 ФОП Іванчук О.І. АЗС с.Павлівка
ПФ"РАК" аптека с.Павлівка, ФОП Савчук С.В. Торговий павільйон
с.Павлівка, ФОП Глазов П.В. Торгівельний павільйон
с.Павлівка, ФОП Кузвєсов Д.В. Тимчасова споруда с.Павлівка
ФГ "УРОЖАЙ ПЛЮС" Бригада с. Павлівка, Клуб с.Самоволя, Навчальний комплекс с.-Самоволя, СТ "ІВАНІВКА" Магазин с. Самоволя, ФАП с.Самоволя, ДП "ВОЛОДИМИР ВОЛИНСЬКЕ ЛМГ" цех переробки с.Павлівка
с.Самоволя, с.Павлівка, вул.Незалежності, вул.Шкільна, вул.Лісна і прилеглі.
3. КТП-264 09:30-17:00 с.Литовеж вул.Кузніцова, вул.Перемоги, вул.Польова, вул.Шахтарська і прилеглі.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-04 кВ Л-1Л-2Л-3Л4 КТП-203 09:00–17:00 с,Підцир’я вул.Садова, Космонавтів, Футбольна
2. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-79 10:00-16:00 с.Підріччя вул.Жовтнева, 8 Березня
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ КТП-25003 09:00-20:00 РГ святих жінок мироносиць УПЦ
с.Сапогів, вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького.
2. ПЛ 0,4 кВ КТП-25441 10:00-12:00 с.Небіжка вул.Лісова -частково,
вул.Затишна, вул.Квітнева, вул, Нова 1-37,
3. ПЛ 0,4 кВ КТП-25022 12:00-16:00 ФОП Грек Іван Григорович, с.Кульчин: вул.Гвардійська,буд.1-19,51,53, вул.5-го Лютого,1-14 вул.Гвардійська,буд.20-37, вул.Володимира Зарадюка (Кірова)1-6
4. ПЛ 10 кВ Л 14-05 9:00-17:00 Цуманське споживче товариство
Обслуговуючий кооператив "Новий масив", Селищна рада Цумань, ФОП Кузьмик Юрій Миколайович, смт.Цумань: вул.Стрітенська, вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,, вул.Бузкова, вул.Мальовнича
вул.Зоряна вул.Д.Галицького, вул.Грушевського , вул.Княгині Ольги
5. ПЛ 0,4 кВ КТП-25152 9:00-17:00 Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини, СГПП `Дружба`, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Територіальний центр соціального обслуговування
пенсіонерів, Ківерцівське сільське споживче товариство, ФОП Семенюк Жанна Владиславівна, ФОП Сергоян Рузанна Суриківна, ФОП Смолярчук Неля Володимирівна. с.Тростянець: вул.Київська,1-33/непарні/,2-6/парні/, вул.Вишнева вул.Волі,7-21/непарні/,6-
26/парні/,вул.Київська,8-20/парні/,31-
39/непарні/.
6. ПЛ 0,4 кВ КТП-25065 8:30-17:00 Відділ освіти, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Олицьке споживче товариство. с.Хорлупи: вул.Відродження,3-14, вул.Відродження,1,вул.Шлях,22-36/парні/,43 57/непарні/, вул.Шлях,38-40/парні/,59-61/непарні/
7. ПЛ 0,4 кВ КТП-25392 09:00-20:00 ФОП Мазур Світлана Євгенівна
с.Хорлупи: вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3, вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-59 9:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ виконавчого комітету, Голобської селищної ради, Ковельське МТМО. с.Свидники.
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-151 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ, "Заповіт", Ковельське МТМО, Поворська сільська рада, Повурське споживче товариство, с.Шкурат.
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-421 9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю.М, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, Релігійна громада церкви Св. мучениці Тетяни УПЦ м.Ковель,вул.Лермонтова; вул.Фестивальна; вул.Герцена;
вул.Назарія Веремчука.
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-297 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Волошки.
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 Л-1 ЩТП-77 9:00–17:00 смт.Локачі вул.16 Липня, вул.Л.Українки
2. КТП-225 9:00– 7:00 с.Холопичі:укрпошта, буд.культури, ДНЗ, ФАП,
ТзОВ СБЕ Україна, ФОП Каліщук О.Г, ФОП Табачук В.В., с.Холопичі частково.
3. ПЛ-0,4 Л-2 ЩТП-70 9:00–16:30 с.Затурці вул.Липинського і прилеглі
Місто Луцьк
1. ТП-100 I-II СШ 0.4кВ Ремонтні роботи
11:00-13:00 АЗС»МОТО» вул.Теремнівська (частково), вул.Рівненська (частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-29 09:00-17:00 с.Коршовець: Промінська с/р (ФАП, гуртожиток, артсвердловина, дитячий садок), Полонківське СТ
(магазин), с.Коршовець вул.Квітнева, Садова.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-453 8:00-18:00 с.Хомичі
2. КТП-491 8:00-18:00 с.Олеськ
3. КТП-494 8:00-18:00 с.Олеськ
4. Л-85-01 від ПС-35 Радехів до ЛР 179 8:00-18:00
ветдільниця с.Радехів, Дитячий садок с. Радехів, М/П с.Радехів, ФОП Леля Яків Якович, Школа с.Радехів, Клуб с. Радехів, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія, Свято-Успенська громада Укр. православної
церкви, с.Радехів, Вишнів, хут.Приріччя.
5. Л-85-02 8:00-18:00 СГВК "Нива" с. Радехів. Магазин с.Радехів,
ФОП Домаль Володимир Володимирович. Школа с.Олеськ. Дитячий садок с. Олеськ, Сільська рада с. Олеськ, ФОП Підв"язний Василь Васильович, СВГК ім. Шевченка, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
Поштове відділення с. Олеськ, ФОП Чуб Андрій Андрійович, Войчук Лариса Петрівна, ФОП Павлічук Михайло Михайлович, Млин с.Олеськ, Будинок культури с. Олеськ, Церква с. Олеськ, Амбулаторія с.Олеськ
с.Радехів, Ставочки, Олеськ, Глинянка.
6. Л-58-03 від ЛР-332 до ЛР-280 8:00-18:00 с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри", "ОККО", Бар "Євро", ТОВ "Л-Транс", МПП "Криниця", Приватне підприємство "Фолсаж", ФОП Дячук Галина Антонівна, ТзОВ "Золотий екватор". м.Любомль вул.1-го травня,
частково Любомльська, Липинського (Ватутіна), Олени Пчілки (Ярини Смоляр), Княжна, Вишнівецька, пров.Вишнівецька, Стуса, Степанченка, Вербна , АЗС Вишнів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ", ФОП Данилюк Наталія Іванівна, Коновальця, Ветеранів, Масляна, Каштанова, Приміська, Огієнка
7. КТП-540 8:00-18:00 м.Любомль вул.Незалежності, Вишнівецька, Княжа та прилеглі
8. КТП-203 8:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна с.Вербівка
9. КТП-343 8:00-18:00 Райавтодор Шацьк, Маг.с.Світязь с.Світязь
10. КТП-504 8:00-18:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна, с.Світязь
11. КТП-2 8:00-18:00, Ветлабораторія, ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Гончара та прилеглі
12. КТП-474 8:00-18:00 Школа с.Ладинь. Церква с.Ладинь
Любешівський район
1. КТП-29 10:00-12:40 Церква; Школа; Лісництво; ФОП Яцук магазин;
ФОП Мокич Магазин с.Деревок (Частково)
2. КТП-249 13:00-17:00 с.Деревок (Піщаниця)
3. ПЛ-10кВ Л-12-01 10:00-17:00. Магазини; Школа; Садок 1,2; Молитовний будинок; Церква; Станції мобільного звязку; Млин; Приміщення телятника; Картоплесховище; с.Седлище.
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб,
адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове
господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
с.Карасин.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41 10:00-17:00 Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин),
Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук
Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква, с.Прилісне
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ.
Ратнівський район
1 Л-1 ТП-84 (К.Р.) 10:00-18:00 с.Доманово
2 ТП-285 (К.Р.) 13:00-16:00 х.Круглиця
3 ТП-303 (К.Р.) 13:00-16:00 х Осії
4 ТП-387 (П.) 10:00-17:00 с.Гута
5 ПЛ-10 кВ Л 17-01 від ЛР-44 (Т.О.) 10:00-17:00 Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець
Шиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Головій
Олена Петрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Фізична особа Штик Валерій Миколайович,
Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна. с.Гута.
6 ПЛ-10 кВ Л 75-03 (К.Р.) 10:00-17:00 Лісництво с.Броди, Д/с с.Броди, СШ Корпус с.Броди, Фізична особа-підприємець Матвіюк
Микола Павлович, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро",
ФАП с.Броди, Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович, Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна, Фізична особа
Гулянський Анатолій Анатолійович, Фізична особа
Матвіюк Віктор Вікторович. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 с.Квітневе, магазин с.Квітневе, вул.Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева
2. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення ,
будинок культури,дитячий садок,школа шкільна котельня, с.Мирославка (повністю) с.Забара, (повністю) с.Мильськ, (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 с. Щурин, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р,
амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, с.Щурин, вул.Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності.
4. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Кременець(повністю), с.Михайлин(повністю)
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 смт. Дубище, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр смт.Дубище, вул.Молодіжна, Зелена,
Лесі Українки, Набережна
6. ПЛ-0,4кВ КТП-36404 9:00-17:00 с.Літогоща, СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю.,
конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама, с.Літогоща
7. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище) с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, Ломоносова
8. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю).
9. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
10. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове
відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р,
дитячий садок, клуб, смт.Дубище ферма, автомайстерня, забійний цех,
КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел. с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна. смт.Дубище вул.Сонячна, Нова, Тиха,
Грушевського, І.Франка, Мазепи, Шевченка, Молодіжна.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна
12. ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Береськ (повністю), с.Студині (повністю), с.Ворончин (повністю)
13. ПЛ-10 кВ Л34-07 9:00-17:00 с.Підгірне корівник,зерносклад контора,магазин, торговий кіоск ,Лукашук М.А. ДКУ
ФОП Палюх О.О. столярний цех ФАП, магазин, клуб, с.Березолуки, ФГ "Надія" свинарник, овочесховище, майстерня, склади, їдальня
контора с/р, клуб, шкільна котельня, магазин, с.Яблунівка,, магазин,ФАП, с.Підгірне, вул.Л.Українки, Щорса, І.Франка,
с.Березолуки, вул.Перемоги, Підозерна, с.Березолуки, вул.Перемоги. Шевченка, с.Яблунівка, вул.Ватутіна
14. ПЛ-10 кВ Л18-04 від ЛР-232 до ЛР24 9:00-17:00
Радіорелейна станція.с.Топільно, ФОП Кухарук С.М. Кіоск, ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех, ТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення, МПП "Дельта" Магазин, м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій, Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського
Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева,
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика, Сосюри, Світанкова,
Ватутіна, пров.Ватутіна, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна, Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського,
Космонавтів, Українська, с.Топільно, вул.Шевченка.
15. ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 ФОП Юрчук В.П., виробничі приміщення, ФОП Поліщук В.О., майстерня, ФОП Ходорчук М.О., гараж
ФОП Сидорчук С.О., цех перер. Склобою, Кисіль М.В., корівник, П-ць Дем'янчук Д.М. цех, ТОВ «Агро М Сервіс», цех буд матеріалів
с.Рудня
16. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю), с.Башова (повністю), с.Тростянка (повністю), с.Іванчиці (повністю), с.Озденіж (повністю), с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю), с.Романів (повінстю).
Старовижівський район
1. КТП-277 Л-2 10:00-17:00 с.Кримне вул:Першотравнева, 70 річчя Жовтня.
2. КТП-45 10:00-17:00 . с.Нова Вижва вул:Лугова, Партизанська, Міщанська.
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-25-03 від ПС до ЛР- 68 КТП-38327, КТП-38258, ЩТП-38247, КТП-38246, КТП-38192 10:00-16:30. ПрАТ «Волиньобленерго»- Луківська дільниця, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ – 22 – НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв – забійний цех, с.м.т.Луків вул.Грушевського, Шевченка, Спокійна, Миру, Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, У.Самчука, Л.Українки, Галана, Гагаріна, пров.Західний
2. ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309, ЩТП-38353
ЩТП-38371, КТП-38354, КТП-38280, КТП-38191, КТП-38012. 09:30-17:00
ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/рдит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ, «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»-
деревообробний цех, «Срібниця» - база с.Соловичі вул.Карпанська, Шкільна КТП-38014, КТП-38315, КТП-38359, КТП-38365, КТП-38366, ЗТП-38242 відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення для
зберігання с/г продукції.
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, КТП-304 08:00-20:00 с.П'ятидні: магазин с.П'ятидні: вул Сільська, Набережна
2. ПЛ-0.4 Л-11, ЗТП-295 08:00-17:00 с.Льотниче с.Льотниче: вул.Дружби 1-23,2-26;
Перемоги 1-25,2,4; Сагайдачного.
3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-229 08:00-17:00 с.Льотниче, ФАП с.Льотниче: вул.Л.Українки 40-98,51-85.
4. ПЛ-0.4 Л-2 Л-3, КТП-138 08:00-17:00 с.Маркелівка, ФАП, магазин с.Маркелівка: вул.Пасічна, Центральна.
5. ПЛ-0.4 Л-1 Л-2, КТП-365 08:00-17:00 с.Амбуків с.Амбуків: вул.Гагаріна 11-37,6-34; Вязівська 3-9.
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2, Л3 від КТП-497 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, ПАТ"Укртелеком", Церква. с.Рачин: вул.Жовтенва,
вул.Комсомольська, вул.Ювілейна, вул.Лугова
2. ПЛ10кВ Л50-03 9:00-17:00 Берестечківська міська рада,
ТзОВ"Торговий дім"Аветра" - с. Піски, магазин Смакота,
ФОП Марчук І. М., Школа – Берестечко, ТзОВ Апетит, лікарня ветеринарної медицини – Берестечко, ФОП Венгерський В.Й, Берестечківське СТ - Столярний цех, Кафе Чинахи, Дитсадок - м. Берестечко, ФОП Освіцінський Я.А., ФОП Ісанська С.А, ФОП Гоменюк Е.В., Магазин "Делікатеси", ДПРЧ-5 УДСНС України - м. Берестечко,
Пісківська сільська рада, м.Берестечко: вул.Козацька, вул.Шкільна, вул.Гоголя, вул.Нечая, вул.Галана, вул.Торгова, вул.Пархоменка, вул.Мічуріна, вул.Гагаріна, вул.Дрини, вул.Пушкіна, вул.Будьоного, вул.Богуна, вул.Польна, вул.Бродська, Кафе Діоніс, Магазин "Газда", ФОП Марчук І М, Берестечківське СТ - кондитерський цех, торговий
центр, Гастроном, Культтовари, ФОП Муковоз В.П, ФОП Татарчук Г.М.,
ПАТ"Укртелеком", ТзОВ Берестечківська хлібопекарня,
Берестечківський психоневрологічний будинокінтернат, ФОП Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, Свято-Троїцька громада УПЦ, Кафе Чумацький шлях, ПАТ "Державний Ощадбанк", Берестечко ВУЖКГ, ПрАТ ВОПАС Берестечко, Костел, ФОП Романюк В.М. Кінотеатр, Будинок культури,, Підприємство "Укрпошта", ДВТП Волиньфарм Аптека-23, ФОП Музика М.П., ФОП Котик О.О., Свято-Троїцька громада УПЦ м.Берестечко: вул.Маяковського, вул.Лесі Українки, вул.Берегова, вул.Паркова, вул.Б. Хмельницького, вул.Дружби, вул.Незалежності, вул.Костельна, вул.Набережна, вул.Набережна, вул.Шевченка, вул.Горького,
вул.Водна. с.Піски: вул.Поляна, вул.Бродська, вул.Козацька вул.Берегова.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-311 09:30-16:30 с.Лежниця вул.Центральна
2. ПЛ-10кВ Л-46-05 09:30-17:00 ФОП Іванчук О.І. АЗС с.Павлівка
ПФ"РАК" аптека с.Павлівка, ФОП Савчук С.В. Торговий павільйон
с.Павлівка, ФОП Глазов П.В. Торгівельний павільйон
с.Павлівка, ФОП Кузвєсов Д.В. Тимчасова споруда с.Павлівка
ФГ "УРОЖАЙ ПЛЮС" Бригада с. Павлівка, Клуб с.Самоволя, Навчальний комплекс с.-Самоволя, СТ "ІВАНІВКА" Магазин с. Самоволя, ФАП с.Самоволя, ДП "ВОЛОДИМИР ВОЛИНСЬКЕ ЛМГ" цех переробки с.Павлівка
с.Самоволя, с.Павлівка, вул.Незалежності, вул.Шкільна, вул.Лісна і прилеглі.
3. КТП-264 09:30-17:00 с.Литовеж вул.Кузніцова, вул.Перемоги, вул.Польова, вул.Шахтарська і прилеглі.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-04 кВ Л-1Л-2Л-3Л4 КТП-203 09:00–17:00 с,Підцир’я вул.Садова, Космонавтів, Футбольна
2. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-79 10:00-16:00 с.Підріччя вул.Жовтнева, 8 Березня
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ КТП-25003 09:00-20:00 РГ святих жінок мироносиць УПЦ
с.Сапогів, вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького.
2. ПЛ 0,4 кВ КТП-25441 10:00-12:00 с.Небіжка вул.Лісова -частково,
вул.Затишна, вул.Квітнева, вул, Нова 1-37,
3. ПЛ 0,4 кВ КТП-25022 12:00-16:00 ФОП Грек Іван Григорович, с.Кульчин: вул.Гвардійська,буд.1-19,51,53, вул.5-го Лютого,1-14 вул.Гвардійська,буд.20-37, вул.Володимира Зарадюка (Кірова)1-6
4. ПЛ 10 кВ Л 14-05 9:00-17:00 Цуманське споживче товариство
Обслуговуючий кооператив "Новий масив", Селищна рада Цумань, ФОП Кузьмик Юрій Миколайович, смт.Цумань: вул.Стрітенська, вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,, вул.Бузкова, вул.Мальовнича
вул.Зоряна вул.Д.Галицького, вул.Грушевського , вул.Княгині Ольги
5. ПЛ 0,4 кВ КТП-25152 9:00-17:00 Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини, СГПП `Дружба`, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Територіальний центр соціального обслуговування
пенсіонерів, Ківерцівське сільське споживче товариство, ФОП Семенюк Жанна Владиславівна, ФОП Сергоян Рузанна Суриківна, ФОП Смолярчук Неля Володимирівна. с.Тростянець: вул.Київська,1-33/непарні/,2-6/парні/, вул.Вишнева вул.Волі,7-21/непарні/,6-
26/парні/,вул.Київська,8-20/парні/,31-
39/непарні/.
6. ПЛ 0,4 кВ КТП-25065 8:30-17:00 Відділ освіти, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Олицьке споживче товариство. с.Хорлупи: вул.Відродження,3-14, вул.Відродження,1,вул.Шлях,22-36/парні/,43 57/непарні/, вул.Шлях,38-40/парні/,59-61/непарні/
7. ПЛ 0,4 кВ КТП-25392 09:00-20:00 ФОП Мазур Світлана Євгенівна
с.Хорлупи: вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3, вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-59 9:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ виконавчого комітету, Голобської селищної ради, Ковельське МТМО. с.Свидники.
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-151 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ, "Заповіт", Ковельське МТМО, Поворська сільська рада, Повурське споживче товариство, с.Шкурат.
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-421 9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю.М, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, Релігійна громада церкви Св. мучениці Тетяни УПЦ м.Ковель,вул.Лермонтова; вул.Фестивальна; вул.Герцена;
вул.Назарія Веремчука.
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-297 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Волошки.
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 Л-1 ЩТП-77 9:00–17:00 смт.Локачі вул.16 Липня, вул.Л.Українки
2. КТП-225 9:00– 7:00 с.Холопичі:укрпошта, буд.культури, ДНЗ, ФАП,
ТзОВ СБЕ Україна, ФОП Каліщук О.Г, ФОП Табачук В.В., с.Холопичі частково.
3. ПЛ-0,4 Л-2 ЩТП-70 9:00–16:30 с.Затурці вул.Липинського і прилеглі
Місто Луцьк
1. ТП-100 I-II СШ 0.4кВ Ремонтні роботи
11:00-13:00 АЗС»МОТО» вул.Теремнівська (частково), вул.Рівненська (частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-29 09:00-17:00 с.Коршовець: Промінська с/р (ФАП, гуртожиток, артсвердловина, дитячий садок), Полонківське СТ
(магазин), с.Коршовець вул.Квітнева, Садова.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-453 8:00-18:00 с.Хомичі
2. КТП-491 8:00-18:00 с.Олеськ
3. КТП-494 8:00-18:00 с.Олеськ
4. Л-85-01 від ПС-35 Радехів до ЛР 179 8:00-18:00
ветдільниця с.Радехів, Дитячий садок с. Радехів, М/П с.Радехів, ФОП Леля Яків Якович, Школа с.Радехів, Клуб с. Радехів, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія, Свято-Успенська громада Укр. православної
церкви, с.Радехів, Вишнів, хут.Приріччя.
5. Л-85-02 8:00-18:00 СГВК "Нива" с. Радехів. Магазин с.Радехів,
ФОП Домаль Володимир Володимирович. Школа с.Олеськ. Дитячий садок с. Олеськ, Сільська рада с. Олеськ, ФОП Підв"язний Василь Васильович, СВГК ім. Шевченка, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
Поштове відділення с. Олеськ, ФОП Чуб Андрій Андрійович, Войчук Лариса Петрівна, ФОП Павлічук Михайло Михайлович, Млин с.Олеськ, Будинок культури с. Олеськ, Церква с. Олеськ, Амбулаторія с.Олеськ
с.Радехів, Ставочки, Олеськ, Глинянка.
6. Л-58-03 від ЛР-332 до ЛР-280 8:00-18:00 с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри", "ОККО", Бар "Євро", ТОВ "Л-Транс", МПП "Криниця", Приватне підприємство "Фолсаж", ФОП Дячук Галина Антонівна, ТзОВ "Золотий екватор". м.Любомль вул.1-го травня,
частково Любомльська, Липинського (Ватутіна), Олени Пчілки (Ярини Смоляр), Княжна, Вишнівецька, пров.Вишнівецька, Стуса, Степанченка, Вербна , АЗС Вишнів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ", ФОП Данилюк Наталія Іванівна, Коновальця, Ветеранів, Масляна, Каштанова, Приміська, Огієнка
7. КТП-540 8:00-18:00 м.Любомль вул.Незалежності, Вишнівецька, Княжа та прилеглі
8. КТП-203 8:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна с.Вербівка
9. КТП-343 8:00-18:00 Райавтодор Шацьк, Маг.с.Світязь с.Світязь
10. КТП-504 8:00-18:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна, с.Світязь
11. КТП-2 8:00-18:00, Ветлабораторія, ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Гончара та прилеглі
12. КТП-474 8:00-18:00 Школа с.Ладинь. Церква с.Ладинь
Любешівський район
1. КТП-29 10:00-12:40 Церква; Школа; Лісництво; ФОП Яцук магазин;
ФОП Мокич Магазин с.Деревок (Частково)
2. КТП-249 13:00-17:00 с.Деревок (Піщаниця)
3. ПЛ-10кВ Л-12-01 10:00-17:00. Магазини; Школа; Садок 1,2; Молитовний будинок; Церква; Станції мобільного звязку; Млин; Приміщення телятника; Картоплесховище; с.Седлище.
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб,
адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове
господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
с.Карасин.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41 10:00-17:00 Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин),
Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук
Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква, с.Прилісне
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ.
Ратнівський район
1 Л-1 ТП-84 (К.Р.) 10:00-18:00 с.Доманово
2 ТП-285 (К.Р.) 13:00-16:00 х.Круглиця
3 ТП-303 (К.Р.) 13:00-16:00 х Осії
4 ТП-387 (П.) 10:00-17:00 с.Гута
5 ПЛ-10 кВ Л 17-01 від ЛР-44 (Т.О.) 10:00-17:00 Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець
Шиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Головій
Олена Петрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Фізична особа Штик Валерій Миколайович,
Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна. с.Гута.
6 ПЛ-10 кВ Л 75-03 (К.Р.) 10:00-17:00 Лісництво с.Броди, Д/с с.Броди, СШ Корпус с.Броди, Фізична особа-підприємець Матвіюк
Микола Павлович, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро",
ФАП с.Броди, Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович, Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна, Фізична особа
Гулянський Анатолій Анатолійович, Фізична особа
Матвіюк Віктор Вікторович. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 с.Квітневе, магазин с.Квітневе, вул.Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева
2. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення ,
будинок культури,дитячий садок,школа шкільна котельня, с.Мирославка (повністю) с.Забара, (повністю) с.Мильськ, (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 с. Щурин, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р,
амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, с.Щурин, вул.Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності.
4. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Кременець(повністю), с.Михайлин(повністю)
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 смт. Дубище, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр смт.Дубище, вул.Молодіжна, Зелена,
Лесі Українки, Набережна
6. ПЛ-0,4кВ КТП-36404 9:00-17:00 с.Літогоща, СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю.,
конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама, с.Літогоща
7. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище) с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, Ломоносова
8. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю).
9. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
10. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове
відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р,
дитячий садок, клуб, смт.Дубище ферма, автомайстерня, забійний цех,
КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел. с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна. смт.Дубище вул.Сонячна, Нова, Тиха,
Грушевського, І.Франка, Мазепи, Шевченка, Молодіжна.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна
12. ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Береськ (повністю), с.Студині (повністю), с.Ворончин (повністю)
13. ПЛ-10 кВ Л34-07 9:00-17:00 с.Підгірне корівник,зерносклад контора,магазин, торговий кіоск ,Лукашук М.А. ДКУ
ФОП Палюх О.О. столярний цех ФАП, магазин, клуб, с.Березолуки, ФГ "Надія" свинарник, овочесховище, майстерня, склади, їдальня
контора с/р, клуб, шкільна котельня, магазин, с.Яблунівка,, магазин,ФАП, с.Підгірне, вул.Л.Українки, Щорса, І.Франка,
с.Березолуки, вул.Перемоги, Підозерна, с.Березолуки, вул.Перемоги. Шевченка, с.Яблунівка, вул.Ватутіна
14. ПЛ-10 кВ Л18-04 від ЛР-232 до ЛР24 9:00-17:00
Радіорелейна станція.с.Топільно, ФОП Кухарук С.М. Кіоск, ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех, ТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення, МПП "Дельта" Магазин, м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій, Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського
Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева,
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика, Сосюри, Світанкова,
Ватутіна, пров.Ватутіна, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна, Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського,
Космонавтів, Українська, с.Топільно, вул.Шевченка.
15. ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 ФОП Юрчук В.П., виробничі приміщення, ФОП Поліщук В.О., майстерня, ФОП Ходорчук М.О., гараж
ФОП Сидорчук С.О., цех перер. Склобою, Кисіль М.В., корівник, П-ць Дем'янчук Д.М. цех, ТОВ «Агро М Сервіс», цех буд матеріалів
с.Рудня
16. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю), с.Башова (повністю), с.Тростянка (повністю), с.Іванчиці (повністю), с.Озденіж (повністю), с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю), с.Романів (повінстю).
Старовижівський район
1. КТП-277 Л-2 10:00-17:00 с.Кримне вул:Першотравнева, 70 річчя Жовтня.
2. КТП-45 10:00-17:00 . с.Нова Вижва вул:Лугова, Партизанська, Міщанська.
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-25-03 від ПС до ЛР- 68 КТП-38327, КТП-38258, ЩТП-38247, КТП-38246, КТП-38192 10:00-16:30. ПрАТ «Волиньобленерго»- Луківська дільниця, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ – 22 – НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв – забійний цех, с.м.т.Луків вул.Грушевського, Шевченка, Спокійна, Миру, Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, У.Самчука, Л.Українки, Галана, Гагаріна, пров.Західний
2. ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309, ЩТП-38353
ЩТП-38371, КТП-38354, КТП-38280, КТП-38191, КТП-38012. 09:30-17:00
ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/рдит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ, «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»-
деревообробний цех, «Срібниця» - база с.Соловичі вул.Карпанська, Шкільна КТП-38014, КТП-38315, КТП-38359, КТП-38365, КТП-38366, ЗТП-38242 відпочинку, СФГ «Мальва» - приміщення для
зберігання с/г продукції.
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