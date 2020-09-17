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Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО

Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО
В обласному центрі Волині встановили рекорд України, створивши найдовшу розмальовку «Рушник Вишиванка» довжиною 187,5 метра.
Зафіксували рекорд у 30-ту річницю незалежності України 24 серпня, пише ІА Волинські новини.

Так, до встановлення рекорду долучилися 625 дітей. З 6 по 23 серпня вони могли отримати в розважальному центрі «Промінь» розмальовку та олівці, малюючи свій орнамент для «Рушника Вишиванки». Сьогодні ж на площі, де розташований пам‘ятник Михайлу Грушевському, розтягнули намальований рушник з 625 фрагментів. Представник Книги рекордів України на Волині Віталій Іваницький зафіксував рекорд.

«Я вітаю вас з 30-тою річницею незалежності України. Розважальний центр «Промінь» спільно 625 дітьми створили чудовий рекорд, намалювавши орнамент вишитого рушника», – зазначив представник Книги рекордів України.

Довжина розмальовки-рушника – 187 метрів 50 сантиметрів.
Нагадаємо, жителі Боратинської об’єднаної територіальної громади, під час IV-го етно-фестивалю, встановили своєрідний рекорд: зібрались у наймасовіший символ річниці Незалежності України.
Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО
Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО
Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО
Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО
Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО
Долучилося понад 600 дітей: у Луцьку створили найдовший в Україні розмальований рушник. ФОТО

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Теги: Луцьк, рекорд, рушник, розмальовка
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