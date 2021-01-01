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У «великому» будинку «Супернови» почали будувати останній під'їзд. ФОТО, ВІДЕО*

У «великому» будинку «Супернови» почали будувати останній під'їзд. ФОТО, ВІДЕО*
У «великому» будинку ЖК «Супернова» розпочали копати котлован під фундамент останнього під'їзду. Загалом у житловому комплексі вже збудовано 5 будинків і заплановано будівництво іще двох.
Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.

Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.




Важлива інформація для тих, хто вже придбав 1- та 2-кімнатні квартири у “великому” будинку ЖК "Супернова"! Зараз є можливість збільшити свій простір, обмінявши куплене житло на 3 кімнатну квартиру. Доплата буде здійснюватись за ціною від 18 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 22 місяці. Детальніше читайте за посиланням.

До речі, із вересня квартири в луцькому ЖК “Супернова” будуть продаватись за новими цінами - плюс 2000 грн/м2. Зараз тут можна придбати житло у “великому” будинку на 6 під’їздів, є пропозиції 1-, 2- та 3-кімнатних квартир. Переглянути планування цих квартир та отримати більше інформації можна за посиланням.

Звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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