У «великому» будинку «Супернови» почали будувати останній під'їзд. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 09:00
У «великому» будинку ЖК «Супернова» розпочали копати котлован під фундамент останнього під'їзду. Загалом у житловому комплексі вже збудовано 5 будинків і заплановано будівництво іще двох.
Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.
Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.
Важлива інформація для тих, хто вже придбав 1- та 2-кімнатні квартири у “великому” будинку ЖК "Супернова"! Зараз є можливість збільшити свій простір, обмінявши куплене житло на 3 кімнатну квартиру. Доплата буде здійснюватись за ціною від 18 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 22 місяці. Детальніше читайте за посиланням.
До речі, із вересня квартири в луцькому ЖК “Супернова” будуть продаватись за новими цінами - плюс 2000 грн/м2. Зараз тут можна придбати житло у “великому” будинку на 6 під’їздів, є пропозиції 1-, 2- та 3-кімнатних квартир. Переглянути планування цих квартир та отримати більше інформації можна за посиланням.
Звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.
Які саме роботи уже виконано, дивіться у черговому звіті із будівельного майданчика.
Важлива інформація для тих, хто вже придбав 1- та 2-кімнатні квартири у “великому” будинку ЖК "Супернова"! Зараз є можливість збільшити свій простір, обмінявши куплене житло на 3 кімнатну квартиру. Доплата буде здійснюватись за ціною від 18 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 22 місяці. Детальніше читайте за посиланням.
До речі, із вересня квартири в луцькому ЖК “Супернова” будуть продаватись за новими цінами - плюс 2000 грн/м2. Зараз тут можна придбати житло у “великому” будинку на 6 під’їздів, є пропозиції 1-, 2- та 3-кімнатних квартир. Переглянути планування цих квартир та отримати більше інформації можна за посиланням.
Звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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