У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020



Про це повідомляє



Імператор Японії оголосив про відкриття Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на майже порожньому Олімпійському стадіоні сьогодні 24 серпня 2021 року.



На стадіоні, який розрахований на 68 000 місць, були присутні приблизно 3 400 паралімпійців та представників команд. Правила змагань, в умовах пандемії, забороняють глядачам відвідувати майже всі заходи на цих Іграх.



Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смірнов.



Нагадаємо також, що у команді України є наш земляк. 22-річний Ярослав Окапінський – єдиний на Волині легкоатлет, який представляє область на Паралімпійських іграх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У японській столиці Токіо відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор, що триватимуть з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNA.Імператор Японії оголосив про відкриття Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на майже порожньому Олімпійському стадіоні сьогодні 24 серпня 2021 року.На стадіоні, який розрахований на 68 000 місць, були присутні приблизно 3 400 паралімпійців та представників команд. Правила змагань, в умовах пандемії, забороняють глядачам відвідувати майже всі заходи на цих Іграх.Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавцітаНагадаємо також, що у команді України є наш земляк. 22-річний

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію