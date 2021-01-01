У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
Сьогодні, 22:37
У японській столиці Токіо відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор, що триватимуть з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNA.
Імператор Японії оголосив про відкриття Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на майже порожньому Олімпійському стадіоні сьогодні 24 серпня 2021 року.
На стадіоні, який розрахований на 68 000 місць, були присутні приблизно 3 400 паралімпійців та представників команд. Правила змагань, в умовах пандемії, забороняють глядачам відвідувати майже всі заходи на цих Іграх.
Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смірнов.
Нагадаємо також, що у команді України є наш земляк. 22-річний Ярослав Окапінський – єдиний на Волині легкоатлет, який представляє область на Паралімпійських іграх.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNA.
Імператор Японії оголосив про відкриття Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на майже порожньому Олімпійському стадіоні сьогодні 24 серпня 2021 року.
На стадіоні, який розрахований на 68 000 місць, були присутні приблизно 3 400 паралімпійців та представників команд. Правила змагань, в умовах пандемії, забороняють глядачам відвідувати майже всі заходи на цих Іграх.
Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смірнов.
Нагадаємо також, що у команді України є наш земляк. 22-річний Ярослав Окапінський – єдиний на Волині легкоатлет, який представляє область на Паралімпійських іграх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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