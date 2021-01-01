вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020

У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
У японській столиці Токіо відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор, що триватимуть з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNA.

Імператор Японії оголосив про відкриття Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на майже порожньому Олімпійському стадіоні сьогодні 24 серпня 2021 року.

На стадіоні, який розрахований на 68 000 місць, були присутні приблизно 3 400 паралімпійців та представників команд. Правила змагань, в умовах пандемії, забороняють глядачам відвідувати майже всі заходи на цих Іграх.

Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смірнов.

Нагадаємо також, що у команді України є наш земляк. 22-річний Ярослав Окапінський єдиний на Волині легкоатлет, який представляє область на Паралімпійських іграх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Паралімпійські ігри-2020
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 23:10
У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
Сьогодні, 22:37
На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
Сьогодні, 21:24
Трудова міграція у сучасній Україні: скільки українців не бажають працювати на батьківщині
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня
Сьогодні, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 23:10
 0
У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
Сьогодні, 22:37
 0
На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
Сьогодні, 21:24
 0
Трудова міграція у сучасній Україні: скільки українців не бажають працювати на батьківщині
Сьогодні, 20:34
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8