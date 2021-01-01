Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО





До музею Сучасного українського мистецтва упродовж місяця надійшло понад 300 мистецьких творів на різну тематику – від історії України до історій людей, які відіграли важливу роль у становленні незалежності держави.



Як розповіла Катерина Михайлюк, митці з різних областей надсилали свої твори у соцмережі.



Свою роботу на виставці представляє художник Святослав Подлевський із Чернігова. До Луцька, говорить, приїхав уперше.



"Зобразив портрет відомого українського діяча Миколу Міхновського. Його постать мені завжди імпонувала, я вирішив нарешті зробити портрет в символічно метафізичній манері", – розповів художник.



Персональний проєкт у музеї презентував заслужений художник України Петро Антип.



"Ми можемо пишатися Україною, адже це дуже великий і потужний народ. Те, що ми витримали в 19-20 столітті і пройшли голодомори і УПА, сьогодні ми вибудували свою державність", – додав митець.



Виставка "Імена твої, Україно" триватиме у музеї Сучасного мистецтва впродовж двох місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 30-тиріччя Незалежності України понад 200 учасників з різних куточків держави готували творчі роботи, які презентували 24 серпня на виставці "Імена твої, Україно".До музею Сучасного українського мистецтва упродовж місяця надійшло понад 300 мистецьких творів на різну тематику – від історії України до історій людей, які відіграли важливу роль у становленні незалежності держави.Як розповіла Суспільному керівниця арт-проєкту "Імена твої, Україно", митці з різних областей надсилали свої твори у соцмережі.Свою роботу на виставці представляє художникіз Чернігова. До Луцька, говорить, приїхав уперше."Зобразив портрет відомого українського діяча Миколу Міхновського. Його постать мені завжди імпонувала, я вирішив нарешті зробити портрет в символічно метафізичній манері", – розповів художник.Персональний проєкт у музеї презентував заслужений художник України"Ми можемо пишатися Україною, адже це дуже великий і потужний народ. Те, що ми витримали в 19-20 столітті і пройшли голодомори і УПА, сьогодні ми вибудували свою державність", – додав митець.Виставка "Імена твої, Україно" триватиме у музеї Сучасного мистецтва впродовж двох місяців.

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