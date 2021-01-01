вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

25 серпня на Волині: гортаючи календар

25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп'як (на фото).

Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області Ігор Муковоз, український літературознавець і політик та президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» Микола Жулинський.

Іменинники сьогоднішнього дня - В'ячеслав, Олександр, Ілля, Микола, Степан, Антон, Іван, Федір та Михайло.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

Сьогодні, 25 серпня, у світі відзначають День примирливого поцілунку, а віряни шанують День пам'яті мучеників Фотія і Аникити.

25 серпня 1955 року – згідно з наказом Міністерства сільського господарства Української Радянської Соціалістичної Республіки Луцький ремонтний завод ввели в експлуатацію.

25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.

У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.

2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн
Сьогодні, 01:01
25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО
24 серпень, 23:10
У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
24 серпень, 22:37
На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
24 серпень, 21:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн
Сьогодні, 01:01
 0
25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО
24 серпень, 23:10
 0
У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
24 серпень, 22:37
 0
На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
24 серпень, 21:24
 0
Медіа
відео
1/8