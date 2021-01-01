У Луцьку з нагоди річниці Незалежності відбулося спецпогашення пам’ятної марки.ВІДЕО
Сьогодні, 06:27
З нагоди 30-ої річниці Незалежності України Укрпошта ввела в обіг пам’ятну марку. Її спецпогашення відбулось на Театральному майдані Луцька 24 серпня.
Як розповів Суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, крім марки до дня Незалежності випустили також художній конверт та пам’ятні поштові блоки.
Марка, присвячена 30-річчю Незалежності видана накладом 150 тисяч примірників, каже Іван Люсак.
На марці розмістили уривок з вірша "Молитва за Україну" письменниці Олександри Бурбело.
Нині спецпогашення випущених з нагоди великих та пам'ятних подій, відбувається одночасно у всіх областях України. Вже 25 серпня ці марки стануть колекційними, каже філателіст Віктор Васильчук. Він зібрав конверти з марками, які випущені у перші роки Незалежності України.
"Практично усе життя збираю поштові марки. Ось, наприклад, коли Україна отримала суверенітет, випущена марка в Радянському Союзі в 1990-му році, яка присвячена цій події. В подальшому Україна кожну річницю випускала це", – каже філателіст.
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Як розповів Суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, крім марки до дня Незалежності випустили також художній конверт та пам’ятні поштові блоки.
Марка, присвячена 30-річчю Незалежності видана накладом 150 тисяч примірників, каже Іван Люсак.
На марці розмістили уривок з вірша "Молитва за Україну" письменниці Олександри Бурбело.
Нині спецпогашення випущених з нагоди великих та пам'ятних подій, відбувається одночасно у всіх областях України. Вже 25 серпня ці марки стануть колекційними, каже філателіст Віктор Васильчук. Він зібрав конверти з марками, які випущені у перші роки Незалежності України.
"Практично усе життя збираю поштові марки. Ось, наприклад, коли Україна отримала суверенітет, випущена марка в Радянському Союзі в 1990-му році, яка присвячена цій події. В подальшому Україна кожну річницю випускала це", – каже філателіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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