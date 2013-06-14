Фонтан з пегасами та крісло Щастя - нова окраса скверу у Горохові.ФОТО





Його спорудили здебільшого за кошти благодійників та меценатів. На відкритті новозбудованої окраси міста, окрім міського голови Віктора Годика та місцевих жителів, були присутні й гості з польського міста-побратима Гурово-Ілавецьке, які приїхали привітати волинян з головним святом нашої держави.



Фонтан збудували у сквері, який торік заклали активісти, депутати та посадовці, висадивши 30 дерев езотичних порід. Нині там ростуть шовковиці, яблуні, вишні, сакури, тюльпанові дерева, клени, ліщина, горобина, сливи, ялини, магнолії.



Крім того, тут встановили унікальний виріб – крісло Щастя, викуване з 84 кінських підков, вік яких сягає в глибину XVII-XX століть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фонтан, якому може позаздири обласний центр, презентували в День Незалежності в Горохові. Про це пише www.volyn.com.ua. Його спорудили здебільшого за кошти благодійників та меценатів. На відкритті новозбудованої окраси міста, окрім міського головита місцевих жителів, були присутні й гості з польського міста-побратима Гурово-Ілавецьке, які приїхали привітати волинян з головним святом нашої держави.Фонтан збудували у сквері, який торік заклали активісти, депутати та посадовці, висадивши 30 дерев езотичних порід. Нині там ростуть шовковиці, яблуні, вишні, сакури, тюльпанові дерева, клени, ліщина, горобина, сливи, ялини, магнолії.Крім того, тут встановили унікальний виріб – крісло Щастя, викуване з 84 кінських підков, вік яких сягає в глибину XVII-XX століть.

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