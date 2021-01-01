вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн

Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн
У зоні операції Об’єднаних сил унаслідок обстрілу окупантів загинув український військовослужбовець, ще один дістав поранення.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

“24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний”, - ідеться у повідомленні.

В ОТУ "Схід" зазначили, що про дії збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: загинув військовий, Схід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн
Сьогодні, 01:01
25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО
24 серпень, 23:10
У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
24 серпень, 22:37
На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
24 серпень, 21:24
Схожі новини
Російські найманці вбили на Сході українського військового Російські найманці вбили на Сході українського військового
17 серпень, 09:35
На Сході окупанти обстріляли позиції українських захисників: один військовий – поранений На Сході окупанти обстріляли позиції українських захисників: один військовий – поранений
01 липень, 15:48
У зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий У зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий
26 червень, 12:00
На Сході підірвалося двоє військових На Сході підірвалося двоє військових
15 червень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн
Сьогодні, 01:01
 0
25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО
24 серпень, 23:10
 0
У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
24 серпень, 22:37
 0
На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
24 серпень, 21:24
 0
Медіа
відео
1/8