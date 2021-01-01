Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн
Сьогодні, 01:01
У зоні операції Об’єднаних сил унаслідок обстрілу окупантів загинув український військовослужбовець, ще один дістав поранення.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".
“24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний”, - ідеться у повідомленні.
В ОТУ "Схід" зазначили, що про дії збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".
“24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний”, - ідеться у повідомленні.
В ОТУ "Схід" зазначили, що про дії збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн
Сьогодні, 01:01
25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Понад дві сотні митців представили у Луцьку свої роботи на виставці «Імена твої, Україно».ВІДЕО.ФОТО
24 серпень, 23:10
У Токіо офіційно почалися літні Паралімпійські ігри-2020
24 серпень, 22:37
На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
24 серпень, 21:24