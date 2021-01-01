Окупанти обстріляли позиції сил ООС: загинув український воїн

У зоні операції Об’єднаних сил унаслідок обстрілу окупантів загинув український військовослужбовець, ще один дістав поранення.Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".“24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний”, - ідеться у повідомленні.В ОТУ "Схід" зазначили, що про дії збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.