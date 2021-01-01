Народний герой з Волині, який вже 8-й рік боронить Україну на Сході, отримав державну нагороду

Микола Лавренчук отримав медаль «За військову службу Україні». Про це повідомляє



Відповідну нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський під час параду до Дня Незалежності в Києві.



Сержант Микола Лавренчук –



За наказом командира роти Вадима Сухаревського, кулеметник погасив вогневу активність ворога і допоміг спецпризначенцям «Альфи». Фактично з першою чергою його кулемета і розпочалась активна фаза війни з російським окупантом.



Микола родом із Волині. На службу до бригади він прийшов одразу після строкової, яку проходив у полку спеціального призначення. Коли почалась війна, їхню роту перекинули на схід. Зі своїм підрозділом він пройшов найгарячіші бої першого етапу війни львівських десантників – на підступах до Слов’янська, за Георгієвку, Лутугине, Хрящувате, Новосвітлівку, Красне, Круглик, Переможне та Луганський аеропорт.



Микола професійно займається швидкісною стрільбою, у складі команди бригади став переможцем минулорічної першості серед частин ДШВ і бронзовим призером першості Збройних Сил України.



У жовтні 2015 році Микола Лавренчук отримав відзнаку − Народний Герой України.





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