Народний герой з Волині, який вже 8-й рік боронить Україну на Сході, отримав державну нагороду
Сьогодні, 08:26
Волинянин Микола Лавренчук отримав медаль «За військову службу Україні». Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Відповідну нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський під час параду до Дня Незалежності в Києві.
Сержант Микола Лавренчук – той самий навідник кулемета КПВТ, який першим відкрив вогонь по ворогу в чотирнадцятому році.
За наказом командира роти Вадима Сухаревського, кулеметник погасив вогневу активність ворога і допоміг спецпризначенцям «Альфи». Фактично з першою чергою його кулемета і розпочалась активна фаза війни з російським окупантом.
Микола родом із Волині. На службу до бригади він прийшов одразу після строкової, яку проходив у полку спеціального призначення. Коли почалась війна, їхню роту перекинули на схід. Зі своїм підрозділом він пройшов найгарячіші бої першого етапу війни львівських десантників – на підступах до Слов’янська, за Георгієвку, Лутугине, Хрящувате, Новосвітлівку, Красне, Круглик, Переможне та Луганський аеропорт.
Микола професійно займається швидкісною стрільбою, у складі команди бригади став переможцем минулорічної першості серед частин ДШВ і бронзовим призером першості Збройних Сил України.
У жовтні 2015 році Микола Лавренчук отримав відзнаку − Народний Герой України.
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Відповідну нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський під час параду до Дня Незалежності в Києві.
Сержант Микола Лавренчук – той самий навідник кулемета КПВТ, який першим відкрив вогонь по ворогу в чотирнадцятому році.
За наказом командира роти Вадима Сухаревського, кулеметник погасив вогневу активність ворога і допоміг спецпризначенцям «Альфи». Фактично з першою чергою його кулемета і розпочалась активна фаза війни з російським окупантом.
Микола родом із Волині. На службу до бригади він прийшов одразу після строкової, яку проходив у полку спеціального призначення. Коли почалась війна, їхню роту перекинули на схід. Зі своїм підрозділом він пройшов найгарячіші бої першого етапу війни львівських десантників – на підступах до Слов’янська, за Георгієвку, Лутугине, Хрящувате, Новосвітлівку, Красне, Круглик, Переможне та Луганський аеропорт.
Микола професійно займається швидкісною стрільбою, у складі команди бригади став переможцем минулорічної першості серед частин ДШВ і бронзовим призером першості Збройних Сил України.
У жовтні 2015 році Микола Лавренчук отримав відзнаку − Народний Герой України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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