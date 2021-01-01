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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

Скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
За добу 24 серпня 2021 року в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 682 особи;
◾ летальних випадків – 20;
◾ одужало – 382 особи.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 12 855 осіб,
◾ методом ІФА – 2 110 осіб,
◾ експрес-тестами – 11 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 276 590 осіб;
◾ одужало – 2 202 160 осіб;
◾ летальних випадків – 53 521;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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