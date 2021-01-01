Скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 682 особи;

◾ летальних випадків – 20;

◾ одужало – 382 особи.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 12 855 осіб,

◾ методом ІФА – 2 110 осіб,

◾ експрес-тестами – 11 239 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 276 590 осіб;

◾ одужало – 2 202 160 осіб;

◾ летальних випадків – 53 521;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 24 серпня 2021 року в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).Про це повідомляє МОЗ України.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 682 особи;◾ летальних випадків – 20;◾ одужало – 382 особи.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 12 855 осіб,◾ методом ІФА – 2 110 осіб,◾ експрес-тестами – 11 239 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 276 590 осіб;◾ одужало – 2 202 160 осіб;◾ летальних випадків – 53 521;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

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