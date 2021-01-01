В Албанії на пляжі курортного селища знайшли мертвим українця





Як повідомляє Euronews Albania, за попередніми даними, він потонув під час купання у морі, передає



Зазначають, що тіло 66-річного чоловіка без ознак життя виявили 24 серпня приблизно о 11:30 на пляжі. Поліція наразі працює над встановленням обставин події.



Більше інформації щодо обставин смерті українця поки немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пляжі курорта Голем в Албанії знайшли мертвим українського туриста.Як повідомляє Euronews Albania, за попередніми даними, він потонув під час купання у морі, передає ТСН Зазначають, що тіло 66-річного чоловіка без ознак життя виявили 24 серпня приблизно о 11:30 на пляжі. Поліція наразі працює над встановленням обставин події.Більше інформації щодо обставин смерті українця поки немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію