В Албанії на пляжі курортного селища знайшли мертвим українця
Сьогодні, 09:15
На пляжі курорта Голем в Албанії знайшли мертвим українського туриста.
Як повідомляє Euronews Albania, за попередніми даними, він потонув під час купання у морі, передає ТСН.
Зазначають, що тіло 66-річного чоловіка без ознак життя виявили 24 серпня приблизно о 11:30 на пляжі. Поліція наразі працює над встановленням обставин події.
Більше інформації щодо обставин смерті українця поки немає.
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Як повідомляє Euronews Albania, за попередніми даними, він потонув під час купання у морі, передає ТСН.
Зазначають, що тіло 66-річного чоловіка без ознак життя виявили 24 серпня приблизно о 11:30 на пляжі. Поліція наразі працює над встановленням обставин події.
Більше інформації щодо обставин смерті українця поки немає.
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В Албанії на пляжі курортного селища знайшли мертвим українця
Сьогодні, 09:15