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В Албанії на пляжі курортного селища знайшли мертвим українця

В Албанії на пляжі курортного селища знайшли мертвим українця
На пляжі курорта Голем в Албанії знайшли мертвим українського туриста.

Як повідомляє Euronews Albania, за попередніми даними, він потонув під час купання у морі, передає ТСН.

Зазначають, що тіло 66-річного чоловіка без ознак життя виявили 24 серпня приблизно о 11:30 на пляжі. Поліція наразі працює над встановленням обставин події.

Більше інформації щодо обставин смерті українця поки немає.

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Теги: смерть, курорт
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