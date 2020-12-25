Євро падає, долар дорожчає: курс валют на 25 серпня





Такі дані наводить Національний банк, повідомляє



Як повідомив регулятор, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:



26.671800 грн за долар;

31.128700 грн за євро;

0.357920 грн за російський рубль;

36.307000 грн за фунт стерлінгів.



За добу долар здорожчав на 2 копійки, вартість решти валют впала: євро втратив чотири копійки, фунт — 14 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 25 серпня офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,67 грн/долар.Такі дані наводить Національний банк, повідомляє Суспільне Як повідомив регулятор, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:26.671800 грн за долар;31.128700 грн за євро;0.357920 грн за російський рубль;36.307000 грн за фунт стерлінгів.За добу долар здорожчав на 2 копійки, вартість решти валют впала: євро втратив чотири копійки, фунт — 14 копійок.

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