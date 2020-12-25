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Євро падає, долар дорожчає: курс валют на 25 серпня

Євро падає, долар дорожчає: курс валют на 25 серпня
Станом на 25 серпня офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,67 грн/долар.

Такі дані наводить Національний банк, повідомляє Суспільне.

Як повідомив регулятор, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.671800 грн за долар;
31.128700 грн за євро;
0.357920 грн за російський рубль;
36.307000 грн за фунт стерлінгів.

За добу долар здорожчав на 2 копійки, вартість решти валют впала: євро втратив чотири копійки, фунт — 14 копійок.

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Теги: євро, долар, курс валют
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