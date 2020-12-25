Євро падає, долар дорожчає: курс валют на 25 серпня
Сьогодні, 09:18
Станом на 25 серпня офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,67 грн/долар.
Такі дані наводить Національний банк, повідомляє Суспільне.
Як повідомив регулятор, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.671800 грн за долар;
31.128700 грн за євро;
0.357920 грн за російський рубль;
36.307000 грн за фунт стерлінгів.
За добу долар здорожчав на 2 копійки, вартість решти валют впала: євро втратив чотири копійки, фунт — 14 копійок.
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Такі дані наводить Національний банк, повідомляє Суспільне.
Як повідомив регулятор, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.671800 грн за долар;
31.128700 грн за євро;
0.357920 грн за російський рубль;
36.307000 грн за фунт стерлінгів.
За добу долар здорожчав на 2 копійки, вартість решти валют впала: євро втратив чотири копійки, фунт — 14 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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