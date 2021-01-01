На Волині за добу – 9 нових випадків COVID-19

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Також за добу:Одужало (осіб) – 2,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснено тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 150,методом ІФА (осіб) – 130,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 247.Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області:Луцький район – 6 хворих:Луцька ТГ –1Ківерцівська ТГ – 1Колківська ТГ – 2Торчинська ТГ – 1Цуманська ТГ – 1Володимир-Волинський район – 1 хворий:Нововолинська ТГ – 1Ковельський район – 2 хворих:Ратнівська ТГ – 2За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 495 (з них дітей – 3235 та медичних працівників –3640),одужало ( осіб) – 61 126 (з них дітей – 3223 та медичних працівників –3608),летальних випадків (осіб) –1 206 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 270 097,методом ІФА (осіб) –182 392.За добу 24 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 717 щеплень. Першою дозою щеплено 211 осіб та другою дозою – 506 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 90 038 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 58 840 людини. Загалом провели 148 878 щеплень.