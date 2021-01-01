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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу – 9 нових випадків COVID-19

На Волині за добу – 9 нових випадків COVID-19
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:
Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 150,
методом ІФА (осіб) – 130,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 247.

Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області:

Луцький район – 6 хворих:

Луцька ТГ –1
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 2
Торчинська ТГ – 1
Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 1 хворий:

Нововолинська ТГ – 1
Ковельський район – 2 хворих:

Ратнівська ТГ – 2

За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 495 (з них дітей – 3235 та медичних працівників –3640),
одужало ( осіб) – 61 126 (з них дітей – 3223 та медичних працівників –3608),
летальних випадків (осіб) –1 206 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 270 097,
методом ІФА (осіб) –182 392.

Вакцинація проти COVID-19

За добу 24 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 717 щеплень. Першою дозою щеплено 211 осіб та другою дозою – 506 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 90 038 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 58 840 людини. Загалом провели 148 878 щеплень.

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Теги: коронавірус, статистика
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