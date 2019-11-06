У Києві перекинувся автобус «Кишинів-Москва»: багато постраждалих





Про це повідомляє



Вночі на спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС «БРСМ» водій автобусу сполученням «Кишинів - Москва» не впорався із кермуванням, в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік.



На жаль, автобус був вщент набитий пасажирами. Всього за допомогою до лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 госпіталізували.



На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС, служба КАРС та правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в ніч проти 25 серпня сталася ДТП за участі автобуса сполученням "Кишинів-Москва".Про це повідомляє "Київ.Оперативний" Вночі на спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС «БРСМ» водій автобусу сполученням «Кишинів - Москва» не впорався із кермуванням, в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік.На жаль, автобус був вщент набитий пасажирами. Всього за допомогою до лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 госпіталізували.На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС, служба КАРС та правоохоронці.

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