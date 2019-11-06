У Києві перекинувся автобус «Кишинів-Москва»: багато постраждалих
Сьогодні, 09:40
У Києві в ніч проти 25 серпня сталася ДТП за участі автобуса сполученням "Кишинів-Москва".
Про це повідомляє "Київ.Оперативний".
Вночі на спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС «БРСМ» водій автобусу сполученням «Кишинів - Москва» не впорався із кермуванням, в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік.
На жаль, автобус був вщент набитий пасажирами. Всього за допомогою до лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 госпіталізували.
На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС, служба КАРС та правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Київ.Оперативний".
Вночі на спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС «БРСМ» водій автобусу сполученням «Кишинів - Москва» не впорався із кермуванням, в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік.
На жаль, автобус був вщент набитий пасажирами. Всього за допомогою до лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 госпіталізували.
На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС, служба КАРС та правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
У Києві перекинувся автобус «Кишинів-Москва»: багато постраждалих
Сьогодні, 09:40
На Волині за добу – 9 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 09:22
Євро падає, долар дорожчає: курс валют на 25 серпня
Сьогодні, 09:18