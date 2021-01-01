Як скористатися вільним плануванням у «Dream Town»*





Йдеться не стільки про можливість перепланування, а про спрощення цього процесу. У наш час всі прогнозують наперед, скільки доведеться витратити часу та коштів у майбутньому, щоб за необхідності змінити панування квартири.



Заощаджуючи кошти майбутніх мешканців, забудовник дозволяє повною мірою на етапі будівництва скористатися можливістю перепланування. Звісно, це не має суперечити правилам перепланування помешкань, які діють зараз в Україні», розповідає керівниця консультаційного центру «Dream Town» Наталя Смолярчук.



Розповімо про те, що ж таке вільне планування, а також про правила перепланувань, які не потребують окремих дозволів та як організувати перепланування, щоб не витрачати зайві кошти.



Вільне планування – це можливість на свій розсуд змінювати житлові зони.



Що дозволено переплановувати у квартирі



Можна змінювати площі кімнат чи їхню кількість – прибирати чи влаштовувати нові перегородки, змінювати дверні отвори під потреби власника.



Як скористатись



У центрі продажу «Dream Town» менеджери можуть проконсультувати щодо можливостей перепланування кожної квартири та за необхідності дизайнер створить новий план-проект з урахуванням усіх деталей, що втілюватимуть на етапі будівництва.



Чого не можна робити



Не дозволено переплановувати несучі конструкції та робити в них отвори чи перевантажувати їх, влаштовувати додаткові балкони, змінювати чи робити нові віконні отвори, змінювати форми і кольори фасадів, переносити кухні чи ванні кімнати, переносити чи демонтувати вентиляційні виходи, труби водо-, тепло- і газопостачання.



«Звертайтесь і ми зробимо вашу квартиру зручною та сучасною, просторою та комфортною. Площі квартир у «Dream Town» максимально оптимальні, щоб можна було зручно планувати розташування меблів, цікаво облаштувати гостьову та приватну зони. Окрім того, у нас правильної форми балкони коридори, санвузли… Нещодавно ми розпочали будівництво ще двох нових будинків, є багато пропозицій, тому радо запрошуємо творити разом», – додає Наталя Смолярчук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Можливість перепланування в новій квартирі є вагомою перевагою при виборі житла для мешканців. Тому у «Dream Town» пропонують зручне рішення – вільне планування.Йдеться не стільки про можливість перепланування, а про спрощення цього процесу. У наш час всі прогнозують наперед, скільки доведеться витратити часу та коштів у майбутньому, щоб за необхідності змінити панування квартири.Заощаджуючи кошти майбутніх мешканців, забудовник дозволяє повною мірою на етапі будівництва скористатися можливістю перепланування. Звісно, це не має суперечити правилам перепланування помешкань, які діють зараз в Україні», розповідає керівниця консультаційного центру «Dream Town»Розповімо про те, що ж таке вільне планування, а також про правила перепланувань, які не потребують окремих дозволів та як організувати перепланування, щоб не витрачати зайві кошти.Вільне планування – це можливість на свій розсуд змінювати житлові зони.Можна змінювати площі кімнат чи їхню кількість – прибирати чи влаштовувати нові перегородки, змінювати дверні отвори під потреби власника.У центрі продажу «Dream Town» менеджери можуть проконсультувати щодо можливостей перепланування кожної квартири та за необхідності дизайнер створить новий план-проект з урахуванням усіх деталей, що втілюватимуть на етапі будівництва.Не дозволено переплановувати несучі конструкції та робити в них отвори чи перевантажувати їх, влаштовувати додаткові балкони, змінювати чи робити нові віконні отвори, змінювати форми і кольори фасадів, переносити кухні чи ванні кімнати, переносити чи демонтувати вентиляційні виходи, труби водо-, тепло- і газопостачання.«Звертайтесь і ми зробимо вашу квартиру зручною та сучасною, просторою та комфортною. Площі квартир у «Dream Town» максимально оптимальні, щоб можна було зручно планувати розташування меблів, цікаво облаштувати гостьову та приватну зони. Окрім того, у нас правильної форми балкони коридори, санвузли… Нещодавно ми розпочали будівництво ще двох нових будинків, є багато пропозицій, тому радо запрошуємо творити разом», – додає Наталя Смолярчук.Контактний телефон 099 327 27 27, сайт dream-town.com.ua Щоб дізнатись більше про нерухомість Луцька, підписуйтесь на телеграм канал t.me/novobudovy_lutsk

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