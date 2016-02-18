У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології





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Загалом у лікарні вже зробили понад пів сотні трансплантацій. Всередині нового центру облаштують операційні та реанімацію.



У Львові відкриють центр трансплантології



У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 25 серпня відкриють сучасний центр трансплантології та фотовиставку “Час жити”. Захід відбудеться з нагоди 30-річчя Незалежності України.



"Це ще один важливий крок на шляху України до трансплантаційної незалежності, який ми хочемо зробити спільно з вами та нашими пацієнтами", – зазначили у лікарні.



Новий центр матиме всередині операційні та реанімацію. Він стане першим таким центром в Україні. Львівські лікарі зможуть за допомогою трансплантації рятувати сотні життів.



Зауважують, що наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова перебуває у лідерах української трансплантації. Від початку 2021 року там пересадили 32 органи. Загалом лікарі медзакладу виконали вже 54 трансплантації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди 30-річчя Незалежності України сьогодні, 25 серпня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відбудеться відкриття сучасного центру трансплантології. Він стане місцем, де лікарі зможуть врятувати сотні людей.Про це повідомляє Львівська міська рада, передає 24 канал Загалом у лікарні вже зробили понад пів сотні трансплантацій. Всередині нового центру облаштують операційні та реанімацію.У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 25 серпня відкриють сучасний центр трансплантології та фотовиставку “Час жити”. Захід відбудеться з нагоди 30-річчя Незалежності України."Це ще один важливий крок на шляху України до трансплантаційної незалежності, який ми хочемо зробити спільно з вами та нашими пацієнтами", – зазначили у лікарні.Новий центр матиме всередині операційні та реанімацію. Він стане першим таким центром в Україні. Львівські лікарі зможуть за допомогою трансплантації рятувати сотні життів.Зауважують, що наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова перебуває у лідерах української трансплантації. Від початку 2021 року там пересадили 32 органи. Загалом лікарі медзакладу виконали вже 54 трансплантації.

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