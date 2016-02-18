вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології

У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології
З нагоди 30-річчя Незалежності України сьогодні, 25 серпня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відбудеться відкриття сучасного центру трансплантології. Він стане місцем, де лікарі зможуть врятувати сотні людей.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає 24 канал.

Загалом у лікарні вже зробили понад пів сотні трансплантацій. Всередині нового центру облаштують операційні та реанімацію.

У Львові відкриють центр трансплантології

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 25 серпня відкриють сучасний центр трансплантології та фотовиставку “Час жити”. Захід відбудеться з нагоди 30-річчя Незалежності України.

"Це ще один важливий крок на шляху України до трансплантаційної незалежності, який ми хочемо зробити спільно з вами та нашими пацієнтами", – зазначили у лікарні.

Новий центр матиме всередині операційні та реанімацію. Він стане першим таким центром в Україні. Львівські лікарі зможуть за допомогою трансплантації рятувати сотні життів.

Зауважують, що наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова перебуває у лідерах української трансплантації. Від початку 2021 року там пересадили 32 органи. Загалом лікарі медзакладу виконали вже 54 трансплантації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Львів, медицина, центр трансплантології
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Молодь Підгайцівської громади розробила малюнок муралу з нагоди 30-річчя України. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології
Сьогодні, 14:15
На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти з Польщі та США
Сьогодні, 14:00
Неподалік Луцька запрацювала криївка-музей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У військовому госпіталі у Львові впроваджують електронну медицину. ВІДЕО У військовому госпіталі у Львові впроваджують електронну медицину. ВІДЕО
18 лютий, 2016, 04:33
Україна не зіграє березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Львові Україна не зіграє березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Львові
16 березень, 00:15
Волинянин створив першу на Західній Україні кафедру хірургії та трансплантології Волинянин створив першу на Західній Україні кафедру хірургії та трансплантології
02 листопад, 2020, 22:59
Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні
30 вересень, 2020, 06:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
Молодь Підгайцівської громади розробила малюнок муралу з нагоди 30-річчя України. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології
Сьогодні, 14:15
 0
На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти з Польщі та США
Сьогодні, 14:00
 0
Неподалік Луцька запрацювала криївка-музей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8