У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології
Сьогодні, 14:15
З нагоди 30-річчя Незалежності України сьогодні, 25 серпня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відбудеться відкриття сучасного центру трансплантології. Він стане місцем, де лікарі зможуть врятувати сотні людей.
Про це повідомляє Львівська міська рада, передає 24 канал.
Загалом у лікарні вже зробили понад пів сотні трансплантацій. Всередині нового центру облаштують операційні та реанімацію.
У Львові відкриють центр трансплантології
У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 25 серпня відкриють сучасний центр трансплантології та фотовиставку “Час жити”. Захід відбудеться з нагоди 30-річчя Незалежності України.
"Це ще один важливий крок на шляху України до трансплантаційної незалежності, який ми хочемо зробити спільно з вами та нашими пацієнтами", – зазначили у лікарні.
Новий центр матиме всередині операційні та реанімацію. Він стане першим таким центром в Україні. Львівські лікарі зможуть за допомогою трансплантації рятувати сотні життів.
Зауважують, що наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова перебуває у лідерах української трансплантації. Від початку 2021 року там пересадили 32 органи. Загалом лікарі медзакладу виконали вже 54 трансплантації.
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Про це повідомляє Львівська міська рада, передає 24 канал.
Загалом у лікарні вже зробили понад пів сотні трансплантацій. Всередині нового центру облаштують операційні та реанімацію.
У Львові відкриють центр трансплантології
У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 25 серпня відкриють сучасний центр трансплантології та фотовиставку “Час жити”. Захід відбудеться з нагоди 30-річчя Незалежності України.
"Це ще один важливий крок на шляху України до трансплантаційної незалежності, який ми хочемо зробити спільно з вами та нашими пацієнтами", – зазначили у лікарні.
Новий центр матиме всередині операційні та реанімацію. Він стане першим таким центром в Україні. Львівські лікарі зможуть за допомогою трансплантації рятувати сотні життів.
Зауважують, що наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова перебуває у лідерах української трансплантації. Від початку 2021 року там пересадили 32 органи. Загалом лікарі медзакладу виконали вже 54 трансплантації.
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