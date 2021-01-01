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«Працівники банку» ошукали на чималі суми двох волинян

«Працівники банку» ошукали на чималі суми двох волинян
За день шахраї "розвели" на гроші двох мешканців Волині.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

23 серпня на «гачок» до псевдо банківських працівників потрапив мешканець Любомля. У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі майже 12 тисяч гривень.

Цього ж дня ошуканою у такий самий спосіб залишилася жителька Старої Вижівки. Псевдопрацівник банку заволодів коштами жінки у сумі 10 800 гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

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Теги: шахрайство, гроші, банк
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