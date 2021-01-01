«Працівники банку» ошукали на чималі суми двох волинян

За день шахраї "розвели" на гроші двох мешканців Волині.Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.23 серпня на «гачок» до псевдо банківських працівників потрапив мешканець Любомля. У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі майже 12 тисяч гривень.Цього ж дня ошуканою у такий самий спосіб залишилася жителька Старої Вижівки. Псевдопрацівник банку заволодів коштами жінки у сумі 10 800 гривень.Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.