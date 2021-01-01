вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю та не повернувся

У Луцьку розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю та не повернувся
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого громадянина Бабанова Петра Миколайовича, 29 травня 1958 року народження, жителя м. Луцьк.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У неділю, 22 липня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.

Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.

Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.

Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.

Правоохоронці просять громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, розшук, пенсіонер, Петро Бабанов, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Як скористатися вільним плануванням у «Dream Town»*
Сьогодні, 10:51
Кінець літа порадує українців теплом: в яких регіонах очікувати до +30 градусів
Сьогодні, 10:41
У Луцьку розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю та не повернувся
Сьогодні, 10:23
Ірина Констанкевич отримала звання «Заслужений працівник освіти України»
Сьогодні, 10:10
У Києві перекинувся автобус «Кишинів-Москва»: багато постраждалих
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі
11 серпень, 11:56
На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка
07 серпень, 13:53
Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи. ОНОВЛЕНО Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи. ОНОВЛЕНО
04 серпень, 11:13
Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому Розшукують 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
02 серпень, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сході окупанти вбили українського воїна та ще двох поранили
Сьогодні, 11:51
 0
Підгайцівська громада виборола 11 медалей у змаганнях 50+. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Волинянин побив свого знайомого до реанімації
Сьогодні, 11:38
 0
У Луцьку перекрили вулицю: ремонтують тепломережу
Сьогодні, 11:27
 0
Чорногорія змінила правила в’їзду
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8