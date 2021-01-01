У Луцьку розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю та не повернувся

Бабанова Петра Миколайовича, 29 травня 1958 року народження, жителя м. Луцьк.



Про це



У неділю, 22 липня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.



Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.



Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.



Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.



Правоохоронці просять громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого громадянина, 29 травня 1958 року народження, жителя м. Луцьк.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У неділю, 22 липня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.Правоохоронці просять громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.

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