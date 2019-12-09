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Кінець літа порадує українців теплом: в яких регіонах очікувати до +30 градусів

Кінець літа порадує українців теплом: в яких регіонах очікувати до +30 градусів
Синоптики прогнозують, що у другій половині поточного тижня температура повітря в Україні сягатиме місцями 30-33 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом погоди від синоптиків, 25 серпня у північних, більшості центральних, вночі і в західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південний, у західних, вдень і в північних областях північний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 15-20°; на решті території вночі 13-18°, вдень 25-30°, у північних областях 20-25°.

26 серпня у центральних, Одеській, Миколаївській, вдень і в північних областях, 27 серпня в Україні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 18-20°, 26 серпня в західних областях 7-12°; вдень у західних, північних областях 17-22°, на решті території 23-28°, 26 серпня на сході країни до 30°.

А вже 28-29 серпня потепліє. У західній частині дощі, місцями грози, при цьому вдень 28 серпня переважно без опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 17-23°. На решті території без опадів, лише вдень 28 серпня у північних, центральних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8-14°, у південній частині 15-21°; вдень 25-31°, у південно-східній частині до 33°; у північних областях 28 серпня 20-25°, 29 серпня 22-27°.

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Теги: погода, холод, тепло, Україна, прогноз
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