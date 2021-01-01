500 кілограмів плодів із сотки землі: волинські фермери тестують нові гібриди томатів-сливок

Андрій та Сергій Павлюки з міста Рожище визначилися для себе з оптимальним для вирощування гібридом томату – це Уно Россо F1 американської селекції.



Про це повідомляє журнал «Плантатор», передає



«Дуже часто буває так, – розповідають фермери, – що приїздять менеджери до нас просто на поле. Відкрили ноутбук і показали: ось, мовляв, хороший новий сорт. Випробовуйте. Наприклад, давали нам на пробу насіння гібрида Чіблі F1. Виросли сливки великі, гарні, але дуже чутливі до хвороб, особливо фітофтори».



Сьогодні в господарстві під томатами до 30 соток. Випробовуючи різні гібриди, зупинилися на сливці американської селекції Уно Россо F1, помітивши її переваги.



За словами Андрія Павлюка, плоди Уно Россо F1 достигають китицями: якщо є 5 плодів на гроні, значить, вони всі разом почервоніють. Зірвеш їх – далі достигає нове гроно.



«Помідори садимо зазвичай після капусти. Розсаду сіємо в парнику приблизно з 5-го по 10-е квітня, пікіруємо. Через місяць висаджуємо в поле. Всю розсаду мульчуємо, тоді волога краще тримається в ґрунті й достиглі помідори зриваємо чистими. Якість не втрачається, плоди не падають на землю, а лягають на солому. Ми їх не підв’язуємо, сорт низькорослий», – додає фермер.



Якщо погода сприяє, то починають збір урожаю томатів із середини серпня. Проте цього року перші червоні плоди зривали ще раніше. Урожайність з однієї сотки склала приблизно 500 кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випробовуючи сільгоспкультури, які вважають нетиповими для цього регіону, волинські фермеритаз міста Рожище визначилися для себе з оптимальним для вирощування гібридом томату – це Уно Россо F1 американської селекції.Про це повідомляє журнал «Плантатор», передає Agro Times «Дуже часто буває так, – розповідають фермери, – що приїздять менеджери до нас просто на поле. Відкрили ноутбук і показали: ось, мовляв, хороший новий сорт. Випробовуйте. Наприклад, давали нам на пробу насіння гібрида Чіблі F1. Виросли сливки великі, гарні, але дуже чутливі до хвороб, особливо фітофтори».Сьогодні в господарстві під томатами до 30 соток. Випробовуючи різні гібриди, зупинилися на сливці американської селекції Уно Россо F1, помітивши її переваги.За словами Андрія Павлюка, плоди Уно Россо F1 достигають китицями: якщо є 5 плодів на гроні, значить, вони всі разом почервоніють. Зірвеш їх – далі достигає нове гроно.«Помідори садимо зазвичай після капусти. Розсаду сіємо в парнику приблизно з 5-го по 10-е квітня, пікіруємо. Через місяць висаджуємо в поле. Всю розсаду мульчуємо, тоді волога краще тримається в ґрунті й достиглі помідори зриваємо чистими. Якість не втрачається, плоди не падають на землю, а лягають на солому. Ми їх не підв’язуємо, сорт низькорослий», – додає фермер.Якщо погода сприяє, то починають збір урожаю томатів із середини серпня. Проте цього року перші червоні плоди зривали ще раніше. Урожайність з однієї сотки склала приблизно 500 кг.

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