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500 кілограмів плодів із сотки землі: волинські фермери тестують нові гібриди томатів-сливок

500 кілограмів плодів із сотки землі: волинські фермери тестують нові гібриди томатів-сливок
Випробовуючи сільгоспкультури, які вважають нетиповими для цього регіону, волинські фермери Андрій та Сергій Павлюки з міста Рожище визначилися для себе з оптимальним для вирощування гібридом томату – це Уно Россо F1 американської селекції.

Про це повідомляє журнал «Плантатор», передає Agro Times.

«Дуже часто буває так, – розповідають фермери, – що приїздять менеджери до нас просто на поле. Відкрили ноутбук і показали: ось, мовляв, хороший новий сорт. Випробовуйте. Наприклад, давали нам на пробу насіння гібрида Чіблі F1. Виросли сливки великі, гарні, але дуже чутливі до хвороб, особливо фітофтори».

Сьогодні в господарстві під томатами до 30 соток. Випробовуючи різні гібриди, зупинилися на сливці американської селекції Уно Россо F1, помітивши її переваги.

За словами Андрія Павлюка, плоди Уно Россо F1 достигають китицями: якщо є 5 плодів на гроні, значить, вони всі разом почервоніють. Зірвеш їх – далі достигає нове гроно.

«Помідори садимо зазвичай після капусти. Розсаду сіємо в парнику приблизно з 5-го по 10-е квітня, пікіруємо. Через місяць висаджуємо в поле. Всю розсаду мульчуємо, тоді волога краще тримається в ґрунті й достиглі помідори зриваємо чистими. Якість не втрачається, плоди не падають на землю, а лягають на солому. Ми їх не підв’язуємо, сорт низькорослий», – додає фермер.

Якщо погода сприяє, то починають збір урожаю томатів із середини серпня. Проте цього року перші червоні плоди зривали ще раніше. Урожайність з однієї сотки склала приблизно 500 кг.

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Теги: фермери, город, томати
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