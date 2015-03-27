Підгайцівська громада виборола 11 медалей у змаганнях 50+. ФОТО
Сьогодні, 11:45
11 медалей виборола команда Підгайцівської громади на V фестивалі літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я», яку організував Центр освіти «Університет третього віку» напередодні Дня незалежності України. Загалом здобули 4 золоті, 2 – срібні та 5 – бронзових медалей.
Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільради.
Цьогоріч до участі у змаганнях зголосилося 24 команди, учасниками яких є люди поважного віку від 50-ти років. Дві команди приїхали на серьйоріаду із Литви та Польщі.
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько розповів, що цього року учасники змагалися у таких видах: біг на 60 метрів, біг на 500 метрів, велогонка «Крос кантрі», спортивне орієнтування, штовхання ядра, дартс, шахи, шашки, теніс, спортивний бридж, веслування на байдарках, стрільба з гвинтівки.
Крім того, усі охочі могли взяти участь в інтелектуальному конкурсі «Ігри наймудріших», у конкурсах «Універсальний спортсмен», «Універсальний силач», «В ціль», «Попелюшка», «Тримай баланс».
Підгайцівську громаду успішно представили та здобули першість спортсмени:
- Володимир Харчук із Липин - 3 місце – біг на 60 метрів, 3 місце у штовханні ядра 3-тє місце у багатоборстві "Універсальний спортсмен".
- Світлана Новосад із Липин: 1місце серед жінок у багатоборстві «Універсальний спортсмен», 2 місце у велогонці «Крос кантрі», 3 місце серед жінок у категорії "Дартс";
- Анатолій Науменко із села Лище:1 місце серед чоловіків у категорії "Дартс", 2 місце у багатоборстві - «Універсальний спортсмен»;
- Микола Ткачук із села Підгайці -1 місце серед чоловіків у бігу на дистанції 60 метрів;
- Любов Шкорупська із села Лище - 3 місце за штовхання ядра;
- Любов Крилюк із села Підгайці -1 місце у змаганні з дартсу.
Також участь брали учасники із Підгайців: Валерій Оліферчук у змаганнях із шахмат, Леонід Крисак – шахів, Володимир Кушнір – тенісу та мешканець Липин Володимир Будь - у стрільбі.
«Бажаємо нашим чемпіонам міцного здоров’я та молодечого запалу. У цьому році вони показали чудовий результат, хоча команда брала участь у сеньйоріаді вперше. Наступного року повторимо та закріпимо успіх. Дякую усім учасникам за активну життєву позицію», - зазначив Валентин Приходько.
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Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільради.
Цьогоріч до участі у змаганнях зголосилося 24 команди, учасниками яких є люди поважного віку від 50-ти років. Дві команди приїхали на серьйоріаду із Литви та Польщі.
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько розповів, що цього року учасники змагалися у таких видах: біг на 60 метрів, біг на 500 метрів, велогонка «Крос кантрі», спортивне орієнтування, штовхання ядра, дартс, шахи, шашки, теніс, спортивний бридж, веслування на байдарках, стрільба з гвинтівки.
Крім того, усі охочі могли взяти участь в інтелектуальному конкурсі «Ігри наймудріших», у конкурсах «Універсальний спортсмен», «Універсальний силач», «В ціль», «Попелюшка», «Тримай баланс».
Підгайцівську громаду успішно представили та здобули першість спортсмени:
- Володимир Харчук із Липин - 3 місце – біг на 60 метрів, 3 місце у штовханні ядра 3-тє місце у багатоборстві "Універсальний спортсмен".
- Світлана Новосад із Липин: 1місце серед жінок у багатоборстві «Універсальний спортсмен», 2 місце у велогонці «Крос кантрі», 3 місце серед жінок у категорії "Дартс";
- Анатолій Науменко із села Лище:1 місце серед чоловіків у категорії "Дартс", 2 місце у багатоборстві - «Універсальний спортсмен»;
- Микола Ткачук із села Підгайці -1 місце серед чоловіків у бігу на дистанції 60 метрів;
- Любов Шкорупська із села Лище - 3 місце за штовхання ядра;
- Любов Крилюк із села Підгайці -1 місце у змаганні з дартсу.
Також участь брали учасники із Підгайців: Валерій Оліферчук у змаганнях із шахмат, Леонід Крисак – шахів, Володимир Кушнір – тенісу та мешканець Липин Володимир Будь - у стрільбі.
«Бажаємо нашим чемпіонам міцного здоров’я та молодечого запалу. У цьому році вони показали чудовий результат, хоча команда брала участь у сеньйоріаді вперше. Наступного року повторимо та закріпимо успіх. Дякую усім учасникам за активну життєву позицію», - зазначив Валентин Приходько.
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