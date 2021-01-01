На Волині неповнолітній втік з реабілітаційного центру

Поліцейські оперативно відшукали неповнолітнього юнака, що втік з реабілітаційного центру у Ковелі.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.24 серпня пообіді до поліції звернулися представники Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що розташований у місті Ковелі, та повідомили, що зник неповнолітній. 17-річний хлопець пішов з центру біля 11 години.Правоохоронці зреагували оперативно та за декілька годин відшукали юнака у селі Воля Ковельська.Хлопця доставили назад у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Життю дитини нічого не загрожує.