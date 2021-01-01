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На Волині неповнолітній втік з реабілітаційного центру

На Волині неповнолітній втік з реабілітаційного центру
Поліцейські оперативно відшукали неповнолітнього юнака, що втік з реабілітаційного центру у Ковелі.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

24 серпня пообіді до поліції звернулися представники Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що розташований у місті Ковелі, та повідомили, що зник неповнолітній. 17-річний хлопець пішов з центру біля 11 години.

Правоохоронці зреагували оперативно та за декілька годин відшукали юнака у селі Воля Ковельська.

Хлопця доставили назад у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Життю дитини нічого не загрожує.

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Теги: розшук, реабілітаційний центр
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