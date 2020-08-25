Луцька веслувальниця виборола медалі на змаганнях у США
Сьогодні, 11:10
21-22 серпня 2021 року в Оклахомі (США) відбувся 3-й Суперкубок з каное спринту за участю найсильніших веслувальників світу. Змагання відбувалися у двох видах - 1000 м з перебіжкою та 350 м.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях волинська веслувальниця, родом з Луцька, чемпіонка Європейських ігор Марія Повх виборола дві бронзові медалі. Першу бронзову медаль спортсменка здобула у каное одиночці на дистанції 1000 м з результатом 5:13.63. Другу в другому виді на дистанції 350 м у фіналі А з результатом 1:20.97.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях волинська веслувальниця, родом з Луцька, чемпіонка Європейських ігор Марія Повх виборола дві бронзові медалі. Першу бронзову медаль спортсменка здобула у каное одиночці на дистанції 1000 м з результатом 5:13.63. Другу в другому виді на дистанції 350 м у фіналі А з результатом 1:20.97.
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