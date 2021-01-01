Неподалік Луцька запрацювала криївка-музей. ВІДЕО





Її власними силами більше як 5 років зводили активісти з козацького куреня «Чорна рада», інформує



«На території села в 1950 році 24 серпня була знищена остання криївка Івана Литвинчука-Дубового під назвою «Блок». В нас зародилась така ідея відродити краплинку історії свого села, краплинку історії боротьби українського народу за свою незалежність», – розповів отаман козацького куреня «Чорна рада» Ярослав Лозинський.



Тепер це буде свого роду музей, який символічно відкрив свої двері для відвідувачів у День Незалежності України.



За переказами, ділиться отаман, це була елітна криївка, де перебував керівний штаб. Тож усе тут намагалися відтворити так, як було у справжньому бункері «Блок».



«Ця криївка була оббита дошками і вибілена вапном, на стінах були рушники… Тут залишки упівської зброї: гвинтівки, автомати, якими вони користувалися, а це залишки копаної зброї, яку ми знайшли на території Луцького району», – каже отаман куреня.



У хаті, яка веде до упівської схованки, теж облаштували музей. Всередині – усе як за часів дідів-прадідів: побут, автентичні речі та посуд. Трудилися, каже сільський староста, всією громадою.



«Усі зносили хто що міг з дому. Хто глечика принесе, хто покривало, хто подушки принесе», – каже сільський староста Вадим Веремчук.



Нові локації освятили.



Це не єдина цікавинка на території. Тут, на пагорбі біля Оздева, зводять цілий музей-скансен. Вже збудували оглядову вежу вартових, мінікурінь із козацьким побутом та висадили парк. І усе це – ентузіазм та натхненна праця мешканців Оздева, Гірки Полонки та інших прилеглих сіл.



«Коли ми об’єдналися, було дуже приємно сюди завітати і побачити, яку велику грандіозну роботу було зроблено… Наше завдання і завдання місцевої влади – підтримувати такі починання», – зазначив голова Боратинської громади Сергій Яручик.



Музейний комплекс буде завше відкритий для відвідувачів. Плату за вхід не братимуть. Регулярно обіцяють проводити різноманітні екскурсії.



У майбутньому на обійсті хочуть збудувати млин, привіз для коней, викопати таємні переходи та криницю. Тож потихеньку територію облагороджуватимуть. Кажуть, тут має витати дух козаччини та українських повстанців, аби відвідувачі на власні очі бачили, якою ціною українцям далась незалежність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У старовинній хаті в селі Оздів Луцького району відкрили упівську криївку.Її власними силами більше як 5 років зводили активісти з козацького куреня «Чорна рада», інформує 12 канал «На території села в 1950 році 24 серпня була знищена остання криївка Івана Литвинчука-Дубового під назвою «Блок». В нас зародилась така ідея відродити краплинку історії свого села, краплинку історії боротьби українського народу за свою незалежність», – розповів отаман козацького куреня «Чорна рада»Тепер це буде свого роду музей, який символічно відкрив свої двері для відвідувачів у День Незалежності України.За переказами, ділиться отаман, це була елітна криївка, де перебував керівний штаб. Тож усе тут намагалися відтворити так, як було у справжньому бункері «Блок».«Ця криївка була оббита дошками і вибілена вапном, на стінах були рушники… Тут залишки упівської зброї: гвинтівки, автомати, якими вони користувалися, а це залишки копаної зброї, яку ми знайшли на території Луцького району», – каже отаман куреня.У хаті, яка веде до упівської схованки, теж облаштували музей. Всередині – усе як за часів дідів-прадідів: побут, автентичні речі та посуд. Трудилися, каже сільський староста, всією громадою.«Усі зносили хто що міг з дому. Хто глечика принесе, хто покривало, хто подушки принесе», – каже сільський староста Вадим Веремчук.Нові локації освятили.Це не єдина цікавинка на території. Тут, на пагорбі біля Оздева, зводять цілий музей-скансен. Вже збудували оглядову вежу вартових, мінікурінь із козацьким побутом та висадили парк. І усе це – ентузіазм та натхненна праця мешканців Оздева, Гірки Полонки та інших прилеглих сіл.«Коли ми об’єдналися, було дуже приємно сюди завітати і побачити, яку велику грандіозну роботу було зроблено… Наше завдання і завдання місцевої влади – підтримувати такі починання», – зазначив голова Боратинської громадиМузейний комплекс буде завше відкритий для відвідувачів. Плату за вхід не братимуть. Регулярно обіцяють проводити різноманітні екскурсії.У майбутньому на обійсті хочуть збудувати млин, привіз для коней, викопати таємні переходи та криницю. Тож потихеньку територію облагороджуватимуть. Кажуть, тут має витати дух козаччини та українських повстанців, аби відвідувачі на власні очі бачили, якою ціною українцям далась незалежність.

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