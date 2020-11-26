У Луцьку перекрили вулицю: ремонтують тепломережу
Сьогодні, 11:27
У Луцьку 25 серпня перекриють рух транспорту вулицею Декабристів у зв'язку з капітальним ремонтом ділянки теплової мережі.
Як повідомив Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков, частину дороги від перехрестя з вулицею Вороніхіна до перехрестя з вулицею Гетьмана Мазепи загородять із 8 години 25 серпня і до завершення робіт.
Ремонтні роботи проводитимуть працівники "Луцьктепла" на ділянці 70 метрів. Зі слів Антона Безносикова, йдеться про заміну чотирьох старих труб на нові.
На період з 25 серпня до середини вересня мешканці трьох будинків на вулицях Гетьмана Мазепи, 4 та 6, а також Декабристів, 16 залишаться без гарячого водопостачання.
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Як повідомив Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков, частину дороги від перехрестя з вулицею Вороніхіна до перехрестя з вулицею Гетьмана Мазепи загородять із 8 години 25 серпня і до завершення робіт.
Ремонтні роботи проводитимуть працівники "Луцьктепла" на ділянці 70 метрів. Зі слів Антона Безносикова, йдеться про заміну чотирьох старих труб на нові.
На період з 25 серпня до середини вересня мешканці трьох будинків на вулицях Гетьмана Мазепи, 4 та 6, а також Декабристів, 16 залишаться без гарячого водопостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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