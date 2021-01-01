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На Сході окупанти вбили українського воїна та ще двох поранили

На Сході окупанти вбили українського воїна та ще двох поранили
Протягом минулої доби, 24 серпня, зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.

Пр це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї.

На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Воїнів терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.

Як повідомляє штаб ООС, на дії ворога надана адекватна відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на ранок, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Фото - ілюстративне

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Теги: війна, Схід, військовий
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