Волинські лікарі прооперували пацієнта, який впав з висоти зросту





про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня.



Пацієнт з висоти зросту впав на землю. В ургентному порядку його оглянули у КНП «НЦМЛ». Після огляду лікар встановив діагноз: закритий перелом І п’ясної кістки правої кисті.



Волинянину провели оперативне лікування: остеосинтез п’ясної кістки та фіксацію титановою міні пластиною. Операція пройшла успішно.



В операційній працювали:

Родзь Тарас Яремович - лікар-ортопед-травматолог.

Дубинюк Катерина Олександрівна - сестра медична операційна.



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