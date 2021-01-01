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Волинські лікарі прооперували пацієнта, який впав з висоти зросту

Волинські лікарі прооперували пацієнта, який впав з висоти зросту
Волинські лікарі прооперували пацієнта, що отримав побутову травму.

про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня.

Пацієнт з висоти зросту впав на землю. В ургентному порядку його оглянули у КНП «НЦМЛ». Після огляду лікар встановив діагноз: закритий перелом І п’ясної кістки правої кисті.

Волинянину провели оперативне лікування: остеосинтез п’ясної кістки та фіксацію титановою міні пластиною. Операція пройшла успішно.

В операційній працювали:
Родзь Тарас Яремович - лікар-ортопед-травматолог.
Дубинюк Катерина Олександрівна - сестра медична операційна.
Волинські лікарі прооперували пацієнта, який впав з висоти зросту
Волинські лікарі прооперували пацієнта, який впав з висоти зросту
Волинські лікарі прооперували пацієнта, який впав з висоти зросту

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Теги: медицина, операція
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