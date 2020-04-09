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На Волині втопився чоловік

На Волині втопився чоловік
В одному з сіл Ковельського району потонув чоловік.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

21 серпня о 20 годині від чергового ГУ НП області надійшло повідомлення, що в селі Самари-Оріхові Самарівської громади Ковельського району в меліоративному каналі виявили тіло Володимира Б., 1958 р.н. Тіло чоловіка підняли родичі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, втопився, чоловік, смерть
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