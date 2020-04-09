На Волині втопився чоловік





Про це



21 серпня о 20 годині від чергового ГУ НП області надійшло повідомлення, що в селі Самари-Оріхові Самарівської громади Ковельського району в меліоративному каналі виявили тіло Володимира Б., 1958 р.н. Тіло чоловіка підняли родичі.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з сіл Ковельського району потонув чоловік.Про це інформує ДСНС у Волинській області.21 серпня о 20 годині від чергового ГУ НП області надійшло повідомлення, що в селі Самари-Оріхові Самарівської громади Ковельського району в меліоративному каналі виявили тіло Володимира Б., 1958 р.н. Тіло чоловіка підняли родичі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію