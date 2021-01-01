Волинський священник пояснив, що робити з іконою, яка більше не потрібна

Дмитро Зінько пояснив, як правильно вчинити з іконою, яка з тих чи інших причин стала непотрібною в оселі.



Про це йшлося у програмі «Духовна абетка» 18 серпня на



«Це дуже велика трагедія, якщо ікона стає непотрібна. Ікона – чи то вона із золотом, чи без золота, чи вона написана художником, чи надрукована – своєї суті не змінює», – стверджує священнослужитель.



Він вважає, що таку ікону правильно принести у храм і віддати священникові. Але у жодному разі не викидати на смітник.



«Якщо комусь, можливо, ікона докучає, приносьте її, будь ласка, у храм, і хай нею далі опікується священнослужитель. Але не забувайте, що не ікона повинна вам заважати, а ваші гріхи. Боляче чути, що ікона виявляється непотрібною, неугодною і люди хочуть її позбутися», – роздумує Дмитро Зінько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький священник та іконописецьпояснив, як правильно вчинити з іконою, яка з тих чи інших причин стала непотрібною в оселі.Про це йшлося у програмі «Духовна абетка» 18 серпня на 12 каналі. «Це дуже велика трагедія, якщо ікона стає непотрібна. Ікона – чи то вона із золотом, чи без золота, чи вона написана художником, чи надрукована – своєї суті не змінює», – стверджує священнослужитель.Він вважає, що таку ікону правильно принести у храм і віддати священникові. Але у жодному разі не викидати на смітник.«Якщо комусь, можливо, ікона докучає, приносьте її, будь ласка, у храм, і хай нею далі опікується священнослужитель. Але не забувайте, що не ікона повинна вам заважати, а ваші гріхи. Боляче чути, що ікона виявляється непотрібною, неугодною і люди хочуть її позбутися», – роздумує Дмитро Зінько.

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