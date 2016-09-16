Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2020 в Токіо

Євгенія Бреус.



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Євгенія змагаласчя на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А. На Паралімпіаді-2020 Бреус почала виступи з поразки у першому матчі кваліфікаційного раунду, але виграла наступні три та пройшла до плей-оф, де отримала шостий номер посіву.



У 1/8 фіналу українка впевнено розгромила представницю ПКР - 15:7, тоді вибила третю сіяну (фехтувальницю з Китаю) - 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії - 12:15, відповідно отримала місце у матчі за "бронзу".



Суперницею українки була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини - фехтувальниця, що вигравала медалі Паралімпіади у рапірі, але в Токіо-2020 виступає одразу в двох класах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паралімпійська збірна України виграла свою першу медаль на Іграх-2020 в Токіо. Дебютну нагороду для української команди здобула 38-річна фехтувальницяПро це пише "Суспільне" Євгенія змагаласчя на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А. На Паралімпіаді-2020 Бреус почала виступи з поразки у першому матчі кваліфікаційного раунду, але виграла наступні три та пройшла до плей-оф, де отримала шостий номер посіву.У 1/8 фіналу українка впевнено розгромила представницю ПКР - 15:7, тоді вибила третю сіяну (фехтувальницю з Китаю) - 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії - 12:15, відповідно отримала місце у матчі за "бронзу".Суперницею українки булаз Угорщини - фехтувальниця, що вигравала медалі Паралімпіади у рапірі, але в Токіо-2020 виступає одразу в двох класах.

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