Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2020 в Токіо
Сьогодні, 12:14
Паралімпійська збірна України виграла свою першу медаль на Іграх-2020 в Токіо. Дебютну нагороду для української команди здобула 38-річна фехтувальниця Євгенія Бреус.
Про це пише "Суспільне".
Євгенія змагаласчя на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А. На Паралімпіаді-2020 Бреус почала виступи з поразки у першому матчі кваліфікаційного раунду, але виграла наступні три та пройшла до плей-оф, де отримала шостий номер посіву.
У 1/8 фіналу українка впевнено розгромила представницю ПКР - 15:7, тоді вибила третю сіяну (фехтувальницю з Китаю) - 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії - 12:15, відповідно отримала місце у матчі за "бронзу".
Суперницею українки була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини - фехтувальниця, що вигравала медалі Паралімпіади у рапірі, але в Токіо-2020 виступає одразу в двох класах.
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Про це пише "Суспільне".
Євгенія змагаласчя на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А. На Паралімпіаді-2020 Бреус почала виступи з поразки у першому матчі кваліфікаційного раунду, але виграла наступні три та пройшла до плей-оф, де отримала шостий номер посіву.
У 1/8 фіналу українка впевнено розгромила представницю ПКР - 15:7, тоді вибила третю сіяну (фехтувальницю з Китаю) - 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії - 12:15, відповідно отримала місце у матчі за "бронзу".
Суперницею українки була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини - фехтувальниця, що вигравала медалі Паралімпіади у рапірі, але в Токіо-2020 виступає одразу в двох класах.
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