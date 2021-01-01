На Волині сталося дві смертельні аварії





Про це



У суботу, 21 серпня, близько опівночі на автодорозі сполученням «Луцьк – Маневичі» 26-річний водій BMW не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, з’їхав у кювет та перекинувся. Окрім водія, в салоні перебувало двоє пасажирів – 25-річний житель села Велика Осниця від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.



В цей же день смертельна аварія трапилась у селищі Ратне Ковельського району. 19-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, здійснив наїзд на 48-річного жителя села Кортеліси, який раптово вибіг на проїжджу частину автодороги. У лікарні чоловік помер. Водій транспортного засобу був тверезий.







За всіма фактами аварій відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.



До слова, загалом за вихідні у Волинській області сталося 9 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Слідчі нині з’ясовують усі обставини автопригод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вихідні на Волині стались летальні ДТП. Слідчі з’ясовують обставини аварій.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У суботу, 21 серпня, близько опівночі на автодорозі сполученням «Луцьк – Маневичі» 26-річний водій BMW не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, з’їхав у кювет та перекинувся. Окрім водія, в салоні перебувало двоє пасажирів – 25-річний житель села Велика Осниця від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.В цей же день смертельна аварія трапилась у селищі Ратне Ковельського району. 19-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, здійснив наїзд на 48-річного жителя села Кортеліси, який раптово вибіг на проїжджу частину автодороги. У лікарні чоловік помер. Водій транспортного засобу був тверезий.За всіма фактами аварій відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.До слова, загалом за вихідні у Волинській області сталося 9 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Слідчі нині з’ясовують усі обставини автопригод.

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