У Волинській ОДА реорганізували управління транспорту





Про це йдеться у відповідному розпорядженні очільника краю Юрія Погуляйка.



Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, який очолює Віктор Довгополюк, є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків управління транспорту та зв’язку. Відповідно до документа, чисельність управління скоротять.



Нагадаємо, очолює управління транспорту Наталія Остапкович. У березні цього року посадовицю затримали







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській облдержадміністрації реорганізували управління транспорту та зв'язку, приєднавши його до департаменту інфраструктури ОДА.Про це йдеться у відповідному розпорядженні очільника краюДепартамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, який очолює, є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків управління транспорту та зв’язку. Відповідно до документа, чисельність управління скоротять.Нагадаємо, очолює управління транспорту. У березні цього року посадовицю затримали на одержанні 1500 доларів США хабара . Остапкович усунули від виконання обов'язків на час суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію