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У Волинській ОДА реорганізували управління транспорту

У Волинській ОДА реорганізували управління транспорту
У Волинській облдержадміністрації реорганізували управління транспорту та зв'язку, приєднавши його до департаменту інфраструктури ОДА.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні очільника краю Юрія Погуляйка.

Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, який очолює Віктор Довгополюк, є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків управління транспорту та зв’язку. Відповідно до документа, чисельність управління скоротять.

Нагадаємо, очолює управління транспорту Наталія Остапкович. У березні цього року посадовицю затримали на одержанні 1500 доларів США хабара. Остапкович усунули від виконання обов'язків на час суду.



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Теги: транспорт, Волинська ОДА
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