У Волинській ОДА реорганізували управління транспорту
Сьогодні, 13:25
У Волинській облдержадміністрації реорганізували управління транспорту та зв'язку, приєднавши його до департаменту інфраструктури ОДА.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні очільника краю Юрія Погуляйка.
Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, який очолює Віктор Довгополюк, є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків управління транспорту та зв’язку. Відповідно до документа, чисельність управління скоротять.
Нагадаємо, очолює управління транспорту Наталія Остапкович. У березні цього року посадовицю затримали на одержанні 1500 доларів США хабара. Остапкович усунули від виконання обов'язків на час суду.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні очільника краю Юрія Погуляйка.
Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, який очолює Віктор Довгополюк, є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків управління транспорту та зв’язку. Відповідно до документа, чисельність управління скоротять.
Нагадаємо, очолює управління транспорту Наталія Остапкович. У березні цього року посадовицю затримали на одержанні 1500 доларів США хабара. Остапкович усунули від виконання обов'язків на час суду.
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