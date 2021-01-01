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Прилетів в Україну ніби то для одруження: італієць незаконно жив у Луцьку

Прилетів в Україну ніби то для одруження: італієць незаконно жив у Луцьку
Співробітниками управління міграційної служби затримали громадянина Італії, котрий незаконно перебував у Луцьку.

Про це повдіомляє Міграційна служба у Волинській області.

Чоловік 1964 року народження у березні прибув до України з наміром ніби то одруження, але до весілля діло так і не дійшло. Натомість вже декілька місяців перебував на території м. Луцька незаконно.

Відповідно до чинного законодавства, міграційна служба порушника притягнула до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. Та наклали штраф у розмірі 1700 грн.

Крім того, прийняли рішення про примусове повернення вказаної особи до країни походження.

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Теги: мігрант, Луцьк, італієць
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