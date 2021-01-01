Прилетів в Україну ніби то для одруження: італієць незаконно жив у Луцьку
Сьогодні, 12:52
Співробітниками управління міграційної служби затримали громадянина Італії, котрий незаконно перебував у Луцьку.
Про це повдіомляє Міграційна служба у Волинській області.
Чоловік 1964 року народження у березні прибув до України з наміром ніби то одруження, але до весілля діло так і не дійшло. Натомість вже декілька місяців перебував на території м. Луцька незаконно.
Відповідно до чинного законодавства, міграційна служба порушника притягнула до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. Та наклали штраф у розмірі 1700 грн.
Крім того, прийняли рішення про примусове повернення вказаної особи до країни походження.
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Про це повдіомляє Міграційна служба у Волинській області.
Чоловік 1964 року народження у березні прибув до України з наміром ніби то одруження, але до весілля діло так і не дійшло. Натомість вже декілька місяців перебував на території м. Луцька незаконно.
Відповідно до чинного законодавства, міграційна служба порушника притягнула до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. Та наклали штраф у розмірі 1700 грн.
Крім того, прийняли рішення про примусове повернення вказаної особи до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:52