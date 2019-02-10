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Боєць-герой з Луцька та офіцер 51 ОМБР потрапили на картину «Становлення нації»

Боєць-герой з Луцька та офіцер 51 ОМБР потрапили на картину «Становлення нації»
Двоє військовослужбовців з Волині потрапили на картину Артура Орльонова "Становлення нації", написану до Дня незалежності України.

Про це йдеться на сторінці Арт-сквер імені Василя Сліпака у фейсбуці.

"До 30- річчя Незалежності України сучасний український художнік-баталіст Орльонов Артур Олегович закінчив картину "Становлення нації", присвячену загиблим героям за свободу України. На ній зображено 30 героїв", - йдеться на сторінці.

До числа 30 героїв увійшли і двоє героїв, пов'язаних з Волинню - луцький «айдарівець» Рустам Хамраєв та офіцер 51 ОМБР Володимир Гарматій.

Боєць-герой з Луцька та офіцер 51 ОМБР потрапили на картину «Становлення нації»

Рустам Хамраєв Рустам був добровольцем 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України. Загинув лучанин 17 червня 2014 року біля селища Металіст на околицях Луганська.

Загін Хамраєва потрапив у засідку та вступив у бій проти добре озброєних терористів з важким стрілецьким озброєнням та бронемашинами. Рустам залишився прикривати бійців свого підрозділу, стримував наступ терористів, самотужки утримував позицію, але сили були занадто нерівні: у терористів танки, БМП, БТР і важке стрілецьке озброєння, в українських воїнів — автомати і кулемети. Під шквальним вогнем терористів, солдат Рустам Хамраєв до останнього прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися і забезпечив їх відхід у безпечне місце. Він врятував їх ціною свого життя. Рустам був розстріляний з крупнокаліберного кулемета з танка — розривні кулі розтрощили бійцю голову, тулуб і ногу — смерть була миттєвою.

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Володимир Гарматій – молодший лейтенант, командир мінометного взводу 51-ї окремої механізованої бригади.

25 липня 2014 року 22-річний офіцер, під час евакуації техніки, підірвався на фугасі. З ним було ще 7 солдатів. Через кілька днів родичам повідомили, що тіло загиблого знаходиться у дніпропетровському морзі, до того часу офіційних підтверджень загибелі Володимира не було, тому друзі та рідні Володимира до останнього вірили, що він живий.

Офіцера нагородили Званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (13 жовтня 2016, посмертно) — за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Теги: картина, Незалежність, Волинь
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