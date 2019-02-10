Боєць-герой з Луцька та офіцер 51 ОМБР потрапили на картину «Становлення нації»
Сьогодні, 05:27
Двоє військовослужбовців з Волині потрапили на картину Артура Орльонова "Становлення нації", написану до Дня незалежності України.
Про це йдеться на сторінці Арт-сквер імені Василя Сліпака у фейсбуці.
"До 30- річчя Незалежності України сучасний український художнік-баталіст Орльонов Артур Олегович закінчив картину "Становлення нації", присвячену загиблим героям за свободу України. На ній зображено 30 героїв", - йдеться на сторінці.
До числа 30 героїв увійшли і двоє героїв, пов'язаних з Волинню - луцький «айдарівець» Рустам Хамраєв та офіцер 51 ОМБР Володимир Гарматій.
Рустам Хамраєв Рустам був добровольцем 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України. Загинув лучанин 17 червня 2014 року біля селища Металіст на околицях Луганська.
Загін Хамраєва потрапив у засідку та вступив у бій проти добре озброєних терористів з важким стрілецьким озброєнням та бронемашинами. Рустам залишився прикривати бійців свого підрозділу, стримував наступ терористів, самотужки утримував позицію, але сили були занадто нерівні: у терористів танки, БМП, БТР і важке стрілецьке озброєння, в українських воїнів — автомати і кулемети. Під шквальним вогнем терористів, солдат Рустам Хамраєв до останнього прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися і забезпечив їх відхід у безпечне місце. Він врятував їх ціною свого життя. Рустам був розстріляний з крупнокаліберного кулемета з танка — розривні кулі розтрощили бійцю голову, тулуб і ногу — смерть була миттєвою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шість останніх слів Рустама Хамраєва. ФОТО. ВІДЕО
Володимир Гарматій – молодший лейтенант, командир мінометного взводу 51-ї окремої механізованої бригади.
25 липня 2014 року 22-річний офіцер, під час евакуації техніки, підірвався на фугасі. З ним було ще 7 солдатів. Через кілька днів родичам повідомили, що тіло загиблого знаходиться у дніпропетровському морзі, до того часу офіційних підтверджень загибелі Володимира не було, тому друзі та рідні Володимира до останнього вірили, що він живий.
Офіцера нагородили Званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (13 жовтня 2016, посмертно) — за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Арт-сквер імені Василя Сліпака у фейсбуці.
"До 30- річчя Незалежності України сучасний український художнік-баталіст Орльонов Артур Олегович закінчив картину "Становлення нації", присвячену загиблим героям за свободу України. На ній зображено 30 героїв", - йдеться на сторінці.
До числа 30 героїв увійшли і двоє героїв, пов'язаних з Волинню - луцький «айдарівець» Рустам Хамраєв та офіцер 51 ОМБР Володимир Гарматій.
Рустам Хамраєв Рустам був добровольцем 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України. Загинув лучанин 17 червня 2014 року біля селища Металіст на околицях Луганська.
Загін Хамраєва потрапив у засідку та вступив у бій проти добре озброєних терористів з важким стрілецьким озброєнням та бронемашинами. Рустам залишився прикривати бійців свого підрозділу, стримував наступ терористів, самотужки утримував позицію, але сили були занадто нерівні: у терористів танки, БМП, БТР і важке стрілецьке озброєння, в українських воїнів — автомати і кулемети. Під шквальним вогнем терористів, солдат Рустам Хамраєв до останнього прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися і забезпечив їх відхід у безпечне місце. Він врятував їх ціною свого життя. Рустам був розстріляний з крупнокаліберного кулемета з танка — розривні кулі розтрощили бійцю голову, тулуб і ногу — смерть була миттєвою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шість останніх слів Рустама Хамраєва. ФОТО. ВІДЕО
Володимир Гарматій – молодший лейтенант, командир мінометного взводу 51-ї окремої механізованої бригади.
25 липня 2014 року 22-річний офіцер, під час евакуації техніки, підірвався на фугасі. З ним було ще 7 солдатів. Через кілька днів родичам повідомили, що тіло загиблого знаходиться у дніпропетровському морзі, до того часу офіційних підтверджень загибелі Володимира не було, тому друзі та рідні Володимира до останнього вірили, що він живий.
Офіцера нагородили Званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (13 жовтня 2016, посмертно) — за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Боєць-герой з Луцька та офіцер 51 ОМБР потрапили на картину «Становлення нації»
Сьогодні, 05:27
Український військовий на Донбасі сам знищив 5 бойовиків-росіян, які порушували режим тиші, – журналіст
Сьогодні, 04:23
Помер барабанщик гурту The Rolling Stones
Сьогодні, 03:18
Суддівська помилка завадила волинському «Атлетіку» стати переможцем всеукраїнського турніру
Сьогодні, 02:16
Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО
Сьогодні, 01:13