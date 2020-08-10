На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти з Польщі та США





Початок заходу о 18 годині,



Як йдеться на сайті міськради, метою проведення фестивалю є сприяння розвитку культури та туризму, популяризація фестивального руху, представлення Волинського регіону, виховання молоді на кращих здобутках світового та національного мистецтва, а також підтримка талановитої молоді з малозабезпечених родин, популяризація українських джазових виконавців.



Фестиваль відомий в Україні, започаткований у 2007 році та став візитівкою Волині. Цьогорічний «Art Jazz Cooperation-2021» триватиме один день, впродовж якого – три концертні програми, професійні майстер-класи найкращих джазових викладачів України, знайомство з творчістю українських музикантів світового рівня.



Учасники фестивалю «Art Jazz Cooperation-2021»: Igor Zakus feat. «Barvy.in.UA» (Україна), «New Brand Quintet» (Польща), «Ray Brown Jr. Qartet» (США), спеціальний гість – «Vynil-Jazz-DJ» Сергій Ткачук.



Організатор фестивалю - Волинська обласна громадська організація «Луцький джаз-клуб», співорганізатор – Луцька міська рада.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 серпня в Луцькому замку відбудеться Міжнародний благодійний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation-2021».Початок заходу о 18 годині, повідомляє Луцька міська рада.Як йдеться на сайті міськради, метою проведення фестивалю є сприяння розвитку культури та туризму, популяризація фестивального руху, представлення Волинського регіону, виховання молоді на кращих здобутках світового та національного мистецтва, а також підтримка талановитої молоді з малозабезпечених родин, популяризація українських джазових виконавців.Фестиваль відомий в Україні, започаткований у 2007 році та став візитівкою Волині. Цьогорічний «Art Jazz Cooperation-2021» триватиме один день, впродовж якого – три концертні програми, професійні майстер-класи найкращих джазових викладачів України, знайомство з творчістю українських музикантів світового рівня.Учасники фестивалю «Art Jazz Cooperation-2021»: Igor Zakus feat. «Barvy.in.UA» (Україна), «New Brand Quintet» (Польща), «Ray Brown Jr. Qartet» (США), спеціальний гість – «Vynil-Jazz-DJ» Сергій Ткачук.Організатор фестивалю - Волинська обласна громадська організація «Луцький джаз-клуб», співорганізатор – Луцька міська рада.

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