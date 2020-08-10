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На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти з Польщі та США

На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти з Польщі та США
28 серпня в Луцькому замку відбудеться Міжнародний благодійний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation-2021».

Початок заходу о 18 годині, повідомляє Луцька міська рада.

Як йдеться на сайті міськради, метою проведення фестивалю є сприяння розвитку культури та туризму, популяризація фестивального руху, представлення Волинського регіону, виховання молоді на кращих здобутках світового та національного мистецтва, а також підтримка талановитої молоді з малозабезпечених родин, популяризація українських джазових виконавців.

Фестиваль відомий в Україні, започаткований у 2007 році та став візитівкою Волині. Цьогорічний «Art Jazz Cooperation-2021» триватиме один день, впродовж якого – три концертні програми, професійні майстер-класи найкращих джазових викладачів України, знайомство з творчістю українських музикантів світового рівня.

Учасники фестивалю «Art Jazz Cooperation-2021»: Igor Zakus feat. «Barvy.in.UA» (Україна), «New Brand Quintet» (Польща), «Ray Brown Jr. Qartet» (США), спеціальний гість – «Vynil-Jazz-DJ» Сергій Ткачук.

Організатор фестивалю - Волинська обласна громадська організація «Луцький джаз-клуб», співорганізатор – Луцька міська рада.

Фото - ілюстративне

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Теги: джазовий фестиваль, Луцьк, замок Любарта
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