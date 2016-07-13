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Зінченко може зіграти в одному клубі з Роналду

Зінченко може зіграти в одному клубі з Роналду
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії, повідомляє Gazeta.ua.

За інформацією джерела, зірковий португальський футболіст має намір продовжити кар'єру в "Манчестер Сіті". Саме там виступає українець Олександр Зінченко. Повідомляють, що перехід Роналду до "містян" може відбутися в поточне трансферне вікно. Літнє вікно в Англії закриють 31 серпня.

Окрім Зінченка в Англії виступає ще один українець — Андрій Ярмоленко. Він представляє "Вест Гем".

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Теги: Олександр Зінченко, Кріштіану Роналду, футбол
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