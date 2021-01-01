Молодь Підгайцівської громади розробила малюнок муралу з нагоди 30-річчя України. ФОТО

24 серпня, попри дощ, у день 30-тої річниці Незалежності України активна молодь Підгайцівської територіальної громади творила полотно для участі у національній арт-події #МолодьinUA.Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.У цей день молодь по всій Україні, від маленьких сіл до великих міст, об’єдналася аби через масштабний малюнок виразити своє бачення розвитку України, засноване на цінностях, важливих для молодих українок та українців.Проєктний менеджер Підгайцівської сільської ради Яна Гончарук розповіла, що ініціативна молодь Підгайцівської громади загорілася ідеєю створити цікавий малюнок, присвячений 30-ій річниці Незалежності України, аби здобути перемогу та увійти до складу фіналістів конкурсу #МолодьinUA.«Затяжний дощ, зміна локації для проведення акції, довгі години роботи, втомлені учасники, але ця картина варта усіх прикладених зусиль. Ми зобразили своє бачення майбутнього України. Це нагадування для усіх нас, що кожного дня ми повинні спільно працювати на благо нашої громади, бо від нашого сьогодення залежить майбутнє наших дітей», - наголосила посадовиця.Молоді люди через малюнок намагалися сказати, що їх мрія:«Україна - цілісна, впізнавана на міжнародній арені, зі своїм молодим, неповторним обличчям. Розвинена країна майбутнього, знана у всіх галузях, з чудовими, неповторними людьми».Роботи з усіх куточків країни покажуть на платформі «Мріємо та діємо», створивши цифрове полотно про бачення та цінності сучасної молоді.За підсумками он-лайн голосування оберуть три кращі малюнки, які згодом стануть прототипами стінописів у громадах їх авторів та авторок.Програма «Мріємо та діємо» впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network.