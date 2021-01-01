Гравець «Волині» отримав виклик до збірної України
Сьогодні, 08:35
Нападника футбольного клубу «Волинь» Дениса Теслюка викликали на навчально-тренувальний збір юнацької збірної України (U-19).
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Нагадаємо, що молодого форварда «Хрестоносців» уже викликали до юнацької команди навесні, однак тоді збори команди скасували через обмеження, пов’язані з Covid-19.
Підопічні Володимира Єзерського (якого призначили виконувачем обов’язків головного тренера команди після відходу Олександра Петракова до головної збірної країни) працюватимуть разом з 30 серпня по 7 вересня та проведуть два товариські поєдинки.
На зборі команда готуватиметься до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-19), який проходитиме в Польщі з 6 по 12 жовтня. Там збірна України, окрім господарів, боротиметься за путівку на континентальну першість проти Фінляндії та Мальти, а дві найкращі збірні (плюс найкраща серед третіх місць відбірного циклу) приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації на Євро, що відбудеться уже наступного року в Словаччині.
Як відомо, Денис Теслюк дебютував за "хрестоносців" у матчі проти херсонського «Кристала» навесні 2021 року.
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Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Нагадаємо, що молодого форварда «Хрестоносців» уже викликали до юнацької команди навесні, однак тоді збори команди скасували через обмеження, пов’язані з Covid-19.
Підопічні Володимира Єзерського (якого призначили виконувачем обов’язків головного тренера команди після відходу Олександра Петракова до головної збірної країни) працюватимуть разом з 30 серпня по 7 вересня та проведуть два товариські поєдинки.
На зборі команда готуватиметься до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-19), який проходитиме в Польщі з 6 по 12 жовтня. Там збірна України, окрім господарів, боротиметься за путівку на континентальну першість проти Фінляндії та Мальти, а дві найкращі збірні (плюс найкраща серед третіх місць відбірного циклу) приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації на Євро, що відбудеться уже наступного року в Словаччині.
Як відомо, Денис Теслюк дебютував за "хрестоносців" у матчі проти херсонського «Кристала» навесні 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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