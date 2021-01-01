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Гравець «Волині» отримав виклик до збірної України

Гравець «Волині» отримав виклик до збірної України
Нападника футбольного клубу «Волинь» Дениса Теслюка викликали на навчально-тренувальний збір юнацької збірної України (U-19).

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, що молодого форварда «Хрестоносців» уже викликали до юнацької команди навесні, однак тоді збори команди скасували через обмеження, пов’язані з Covid-19.

Підопічні Володимира Єзерського (якого призначили виконувачем обов’язків головного тренера команди після відходу Олександра Петракова до головної збірної країни) працюватимуть разом з 30 серпня по 7 вересня та проведуть два товариські поєдинки.

На зборі команда готуватиметься до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-19), який проходитиме в Польщі з 6 по 12 жовтня. Там збірна України, окрім господарів, боротиметься за путівку на континентальну першість проти Фінляндії та Мальти, а дві найкращі збірні (плюс найкраща серед третіх місць відбірного циклу) приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації на Євро, що відбудеться уже наступного року в Словаччині.

Як відомо, Денис Теслюк дебютував за "хрестоносців" у матчі проти херсонського «Кристала» навесні 2021 року.

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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