На території заповідника в Луцьку тихцем звели споруду впритул до пам'яток
Сьогодні, 15:25
У День державного Прапора та День Незалежності "закипіла" робота у серці заповідника в Луцьку - впритул до пам'яток архітектури на вулиці Драгоманова, у тому числі знаменитої Музею-аптеки, звели споруду.
Будувати швидко і без будь-яких документів стає трендом нашого міста, - обурився історик та археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Віктора Баюка, згідно з Генеральним планом організації території Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, зведення таких споруд є забороненим.
"Працюємо у правовому полі, зробили відповідні подання до Міністерства культури та інформаційної політики України, Волинської обласної державної адміністрації та Луцької міської ради", - зазначив він.
Також дослідник виклав фото, щоб всі мали змогу помилуватися прекрасною аксонометрією пам'ятки з дворівневими підвалами та порівняти його зі світлиною, зробленою нині.
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Будувати швидко і без будь-яких документів стає трендом нашого міста, - обурився історик та археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Віктора Баюка, згідно з Генеральним планом організації території Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, зведення таких споруд є забороненим.
"Працюємо у правовому полі, зробили відповідні подання до Міністерства культури та інформаційної політики України, Волинської обласної державної адміністрації та Луцької міської ради", - зазначив він.
Також дослідник виклав фото, щоб всі мали змогу помилуватися прекрасною аксонометрією пам'ятки з дворівневими підвалами та порівняти його зі світлиною, зробленою нині.
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Коментарі 2
Чому міська рада не контролює процес будівництва? Де управління ДАБК, управління охорони культурної спадщини? Чому ці події висвітлюються Баюком, а не відповідальними особами???
А де муніципали були??? Бігали водіів штрафували?! Мимо там не пробігали, бо ж там водіів нема, а контролювати треба всі райони одинаково, а не лише в центрі гасати зі штрафами і втікати пошвидше, засунувши бумажку під двірник машини.
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