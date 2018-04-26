На території заповідника в Луцьку тихцем звели споруду впритул до пам'яток

У День державного Прапора та День Незалежності "закипіла" робота у серці заповідника в Луцьку - впритул до пам'яток архітектури на вулиці Драгоманова, у тому числі знаменитої Музею-аптеки, звели споруду.Будувати швидко і без будь-яких документів стає трендом нашого міста, - обурився історик та археологна своїй сторінці у фейсбуці.За словами Віктора Баюка, згідно з Генеральним планом організації території Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, зведення таких споруд є забороненим."Працюємо у правовому полі, зробили відповідні подання до Міністерства культури та інформаційної політики України, Волинської обласної державної адміністрації та Луцької міської ради", - зазначив він.Також дослідник виклав фото, щоб всі мали змогу помилуватися прекрасною аксонометрією пам'ятки з дворівневими підвалами та порівняти його зі світлиною, зробленою нині.