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На Волині у вантажівки під час руху вистрелило колесо. ВІДЕО

На Волині у вантажівки під час руху вистрелило колесо. ВІДЕО
На автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), поблизу стаціонарного поста "Маневичі", у вантажівки з напівпричепом вистрелило заднє праве колесо.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Інцидент трапився вчора, 24 серпня,близько 12-ї години. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці події патрульні здійснили регулювання дорожнього руху.


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Теги: Волинь, патрульна, аварія
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