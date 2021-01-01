На Волині у вантажівки під час руху вистрелило колесо. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
На автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), поблизу стаціонарного поста "Маневичі", у вантажівки з напівпричепом вистрелило заднє праве колесо.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Інцидент трапився вчора, 24 серпня,близько 12-ї години. На щастя, ніхто не постраждав.
На місці події патрульні здійснили регулювання дорожнього руху.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Інцидент трапився вчора, 24 серпня,близько 12-ї години. На щастя, ніхто не постраждав.
На місці події патрульні здійснили регулювання дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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